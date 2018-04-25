Образовательный комплекс № 1324 объявил набор в Школу раннего развития 

Во всех структурных подразделениях образовательного комплекса идет предварительная запись детей дошкольного возраста в Школу раннего развития на 2018/2019 учебный год.
Педагоги считают, что готовиться к школе в самих ее стенах — наилучший путь к успеху в начальных классах.
В каждом учебном корпусе образовательного комплекса № 1324 есть куратор, у которого можно узнать подробности обучения в Школе раннего развития и её программу.
Учебный корпус «Шекспировский» — Муравьева Елена Викторовна, телефон для связи: 8 (916) 721-14-81; электронная почта: muravyeva_ev@school1324.ru Учебный корпус «Ломоносовский» — Зайцева Надежда Львовна; телефон для связи: 8 (916) 741-82-18; электронная почта: zaiceva_nl@school1324.ru Учебный корпус «Ушаковский» — Лялькина Татьяна Николаевна; телефон для связи: 8 (905) 519-35-96; электронная почта lyalkina_tn@school1324.ru Учебный корпус «Сеченовский» — Тыртышная Оксана Владимировна; телефон для связи: 8 (985) 227-81-03 tyrtyshnaya_ov@school1324.ru Фото — Александр Калугин.