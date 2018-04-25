Образовательный комплекс № 1324 объявил набор в Школу раннего развития

Во всех структурных подразделениях образовательного комплекса идет предварительная запись детей дошкольного возраста в Школу раннего развития на 2018/2019 учебный год.

Педагоги считают, что готовиться к школе в самих ее стенах — наилучший путь к успеху в начальных классах.

В каждом учебном корпусе образовательного комплекса № 1324 есть куратор, у которого можно узнать подробности обучения в Школе раннего развития и её программу.