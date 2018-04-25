Ещё
Образовательный комплекс № 1324 объявил набор в Школу раннего развития
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Образовательный комплекс № 1324 объявил набор в Школу раннего развития 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Во всех структурных подразделениях образовательного комплекса идет предварительная запись детей дошкольного возраста в Школу раннего развития на 2018/2019 учебный год.
Педагоги считают, что готовиться к школе в самих ее стенах — наилучший путь к успеху в начальных классах.
В каждом учебном корпусе образовательного комплекса № 1324 есть куратор, у которого можно узнать подробности обучения в Школе раннего развития и её программу.
Учебный корпус «Шекспировский» — Муравьева Елена Викторовна, телефон для связи: 8 (916) 721-14-81; электронная почта: muravyeva_ev@school1324.ru  Учебный корпус «Ломоносовский» — Зайцева Надежда Львовна; телефон для связи: 8 (916) 741-82-18; электронная почта: zaiceva_nl@school1324.ru  Учебный корпус «Ушаковский» — Лялькина Татьяна Николаевна; телефон для связи: 8 (905) 519-35-96; электронная почта lyalkina_tn@school1324.ru  Учебный корпус «Сеченовский» — Тыртышная Оксана Владимировна; телефон для связи: 8 (985) 227-81-03 tyrtyshnaya_ov@school1324.ru  Фото — Александр Калугин.
Управа района Новогиреево: последние новости
ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова набирает учеников Ученики кадетских классов новогиреевских школ приняли участие в городском Смотре строя и песни Ученики начальных классов школы № 1798 знакомятся с московскими музеями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру254
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»47
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»184
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами45
Пока вы спали: Су-57 «провалились»134
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение