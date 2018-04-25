Росгвардия наградила спасшего детей при нападении на школу в Бурятии ученика

Медаль «За содействие»​ Давыду вручил первый замкомандующего Сибирским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Александр Бочаров . Он поблагодарил подростка за смелый поступок, выразил признательность родителям и педагогам Давыда за достойное его воспитание и поведение.

"Встать на защиту детей мог каждый, но сделал это именно Давыд. Есть самоотверженные ученики, которые верно понимают сложившуюся ситуацию, их правильно воспитывают родители, они направляют свою энергию в нужное русло, становятся настоящими гражданами своей страны", — отметил Бочаров.

19 января подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. Он ранил учителя и несколько учеников, а также бросил в класс коктейль Молотова.