Юнармейцы из школы №2122 побывали в воинской части

Фото: Школа №2122

Представители юнармейского отряда образовательного комплекса «Школа №2122» приняли участие 21 апреля в городской социально-патриотической акции «День призывника».

Всего на мероприятие приехали 250 школьников Троицкого и Новомосковского административных округов. Сбор прошел на базе воинской части №61899, которая базируется в поселении Мосрентген.

В начале ребята получили подарки от начальника военно-учетного стола Администрации городского округа Щербинка.

Далее перед юнармейцами выступили рота почетного караула и духовой оркестр. Ребят познакомили с бытом военнослужащих и показали Музей боевой славы, который находится при воинской части.

В заключение все юнармейцы подкрепились солдатской кашей в местной столовой.