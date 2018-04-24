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Юнармейцы из школы №2122 побывали в воинской части
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Юнармейцы из школы №2122 побывали в воинской части 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Школа №2122
Представители юнармейского отряда образовательного комплекса «Школа №2122» приняли участие 21 апреля в городской социально-патриотической акции «День призывника».
Всего на мероприятие приехали 250 школьников Троицкого и Новомосковского административных округов. Сбор прошел на базе воинской части №61899, которая базируется в поселении Мосрентген.
В начале ребята получили подарки от начальника военно-учетного стола Администрации городского округа Щербинка.
Далее перед юнармейцами выступили рота почетного караула и духовой оркестр. Ребят познакомили с бытом военнослужащих и показали Музей боевой славы, который находится при воинской части.
В заключение все юнармейцы подкрепились солдатской кашей в местной столовой.
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