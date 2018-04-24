Мирошник прокомментировала итоги голосования по 43 школе

Распоряжение по назначению нового директора пока не подписано.

Ирина Мирошник сообщила, что пока не подписала распоряжения по назначению нового директора 43 школы.

Конкурсная комиссия состоялась, документы были направлены ко мне еще вчера, и я не успела пока с ними ознакомиться. При принятии решения я, конечно же, приму во внимание решение комиссии, иначе, зачем все это проводилось? Однако, учитывая разрыв в 1 балл, я буду тщательно рассматривать всю имеющуюся документацию,

— сообщила она.

Напомним, что в седине марта в Петрозаводске был объявлен конкурс на замещение должности директора школы № 43.

После местные СМИ сообщили, что в финал вышло два кандидата: Наталья Никольская , завуч по учебной части школы №43, являющаяся на данный момент исполняющим обязанности директора, и Александр Ханцевич, работающий замдиректора по АХЧ в школе №25.

При подведении результатов конкурса 29-летний Ханцевич набрал 409 баллов, а 53-летняя Никольская — 408.