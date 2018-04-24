Тимирязевка заключила соглашение о сотрудничестве с «Артеком»

Крупнейший аграрный вуз страны — Тимирязевская академия — и Международный детский центр «Артек» заключили соглашение о сотрудничестве. Тимирязевка представит в «Артеке» программы «Юный фермер» и «Юный натуралист». Об этом говорится на официальном сайте вуза.

«На Московском международном салоне образования ректор Тимирязевской академии Галина Золина и директор Международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак подписали соглашение о сотрудничестве», — поясняется в сообщении.

Уточняется, что главная цель проектов Тимирязевки — дать детям как можно более полную информацию об окружающем мире, природе, сельском хозяйстве. (мю)