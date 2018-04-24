Ещё
Тимирязевка заключила соглашение о сотрудничестве с «Артеком»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимирязевка заключила соглашение о сотрудничестве с «Артеком» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Крупнейший аграрный вуз страны — Тимирязевская академия — и Международный детский центр «Артек» заключили соглашение о сотрудничестве. Тимирязевка представит в «Артеке» программы «Юный фермер» и «Юный натуралист». Об этом говорится на официальном сайте вуза.
«На Московском международном салоне образования ректор Тимирязевской академии Галина Золина и директор Международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак подписали соглашение о сотрудничестве», — поясняется в сообщении.
Уточняется, что главная цель проектов Тимирязевки — дать детям как можно более полную информацию об окружающем мире, природе, сельском хозяйстве. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
В библиотеке на Дмитровке провели занятие для будущих космонавтов На территории Тимирязевки провели весеннюю уборку На Московском международном салоне образования Тимирязевка представила сразу три стенда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах196
Газпром готов построить «Северный поток-3»165
Названа зарплата столичных учителей91
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой47
Зачем Понаровская вернулась в Россию41
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
На фиолетовой ветке метро встали поезда
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
20:36
Названа зарплата столичных учителей
Личный счет Новости Москвы
01:00
На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации
Недвижимость Новости Москвы
05:28
Назначен глава особой экономической зоны Москвы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение