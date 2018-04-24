Богородские музыканты завоевали дипломы

Дипломы лауреатов конкурса «Серебряные колокольчики» завоевали учащиеся ударных инструментов детской музыкальной школы им. А. Ф. Гедике

Юные музыканты из Богородского Анна Бескинская и Анна Чхеидзе, которые проходят обучение в детской музыкальной школе им. А. Ф. Гедике, в апреле приняли участие в V Открытом фестивале юных исполнителей на ударных инструментах «Серебряные колокольчики» им. В. Б. Гришина.

В результате две ученицы ДМШ на фестивале были дипломированы: Анна Бескинская получила диплом лауреата в сольном исполнении, такой же награды заслужил и дуэт Анны Бескинской и Анны Чхеидзе.