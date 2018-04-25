Центр персонализированной медицины открыли в медуниверситете Дагестана

МАХАЧКАЛА , 25 апреля. / ТАСС /. Центр персонализированной медицины с ПЦР-лабораторией (лабораторией диагностики методом полимеразной цепной реакции) открыли на базе НИИ экологической медицины Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) в Махачкале. Участие в церемонии открытия центра приняли руководство и преподаватели вуза, представители Дагестанского научного центра РАН.

"Работа в центре уже началась. Будем ориентировать наших заведующих кафедрами на то, чтобы они делились своими научными видениями в той или иной области с перспективой определения круга научных интересов [центра]. Эта лаборатория позволит нам провести немало фундаментальных исследований, что в итоге поможет поднять научный уровень наших преподавателей и всего вуза", — сказал ТАСС ректор ДГМУ Сулейман Маммаев

По его словам, новый центр с ПЦР-диагностикой позволит изучать все генетические особенности, выявлять нарушения структуры гена ДНК, различные поломки и проводить множество других научных исследований.

"Здесь будет возможна диагностика различных болезней, прогнозирование их развития, а также подбор лекарств. В зависимости от генетических особенностей какой-то препарат может не подойти конкретному пациенту, и эта ПЦР-лаборатория позволит нам подобрать ему тот или иной необходимый препарат, то есть индивидуальный подход к каждому пациенту. За этим будущее", — отметил собеседник агентства.

Сулейман Маммаев добавил, что для проведения этих исследований в центре планируется активно привлекать грантовую поддержку.

Дагестанский государственный медицинский институт (ныне университет — прим. ТАСС) был создан в 1932 году. В настоящее время в вузе обучаются более 5 тыс. студентов, работают более 700 преподавателей, в том числе 66 профессоров, около 180 доцентов, более 500 докторов и кандидатов медицинских наук.

В ДГМУ пять факультетов (лечебный, стоматологический, педиатрический, фармацевтический и медико— профилактический), широкая сеть клинических баз всех профилей (более 40), а также более 75 кафедр. Ежегодно более 1,7 тыс. врачей повышают свою квалификацию на факультете усовершенствования врачей. Кроме того, в структуре университета имеется НИИ экологической медицины, поликлиника, медицинский колледж, центр трудоустройства выпускников университета.