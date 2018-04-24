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Учитель умер во время урока, но в «скорой» Магнитогорска детям не поверили
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Учитель умер во время урока, но в «скорой» Магнитогорска детям не поверили 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Учитель истории Елена Нафикова умерла во время урока в многопрофильном лицее № 1 Магнитогорска.
Инцидент произошёл 21 апреля. По словам сотрудников школы, Елена Нафикова вела урок в десятом классе. Никто из учеников не понял, что произошло. Учитель присела за стол и положила голову на руки, а потом неожиданно упала со стула.
Школьники позвонили в экстренную службу «112», но диспетчер им не поверил. Тогда ребята побежали за подмогой в соседний класс. В результате в «скорую» дозвонилась уже учительница ОБЖ Ирина Арефьева.
«Побежала в класс. У детей паника. Елена Валерьевна лежит на полу без признаков жизни. «Скорая», по моим подсчётам, приехала через 20 — 25 минут. Сирену они не включали, в школу вошли неторопливо, а когда увидели посиневшую Лену, засуетились, — цитирует Ирину Арефьеву «Комсомольская правда».
В лицее говорят, что ни искусственное дыхание, ни массаж сердца учителю уже не помогли. По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. В социальных сетях ученики и коллеги Елены Нафиковой выражают соболезнования.
«Любимая учительница. Светлой души человек», — написала на станице погибшего педагога в соцсети «ВКонтакте» Татьяна Угрюмова.
«Лучший педагог! Благодарю за проведенные уроки», — отметила Екатерина Ахмадеева.
«Скорбим! Спасибо за наших детей!» — написал Ольга Мельник.
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