Секреты успеха лучших учителей

Финал конкурса «Учитель года Москвы» состоится 24 апреля. «ВМ» пообщалась с 11 претендентами на это почетное звание и узнала, в чем их секрет успеха.

Игнат Игнатов , учитель информатики и технологий школы № 1540:

Неотъемлемая часть успеха — индивидуальный подход к каждому ученику. Как подобрать ключик к каждому? Всегда нужно исходить от способностей самого ребенка. Дмитрий Мухин , учитель математики школы № 179:

Я умею преподавать детям так, что им не скучно. Стараюсь показать ученикам, что математика буквально окружает нас повсюду. Александр Калашник, учитель химии и физики образовательного комплекса «Юго-Запад»:

Нельзя выучить химию, ее нужно понять. А чтобы ее понять, нужно знать физику. Я преподаю химию через понимание физики. Александр Негазов, учитель математики, физики, астрономии школы № 1573:

Благодаря ведению нескольких предметов я разработал методики применения тем из одной школьной дисциплины в другой. Например, задачи с аномальным условием из математики в химии или русском языке. Михаил Попов , учитель математики школы №597:

Нужно показать детям, что школьные знания пригодятся им во взрослой жизни. Математика — это о понимании жизни, нужно объяснить это ребятам. Николай Путько, учитель информатики школы №1362: Любовь к детям во многом определяет успех преподавания. Помимо этого, не стоит забывать, что знания в школе должны соответствовать современны реалиям. Ксения Полозова, учитель французского языка школы №1468:

Детей нужно почаще хвалить. У меня для каждого ученика найдутся свои слова. Когда я вижу, что ребенок начинает отвлекаться, я его хвалю. Если он продолжает отвлекаться — даю персональное задание. Нет, это не наказание. Это попытка вернуть внимание ребенка. Ольга Старунова, учитель информатики школы на Юго-Востоке имени Маршала В. И. Чуйкова:

Я считаю, что уроки обретают жизнь, если учитель находится в своем предмете «онлайн». Также важно не убеждать учеников в чем-либо, а удивлять. Держать не дисциплину, а внимание. Ставить пятерки не за ответы, а за вопросы. Анастасия Зазымина, учитель китайского языка школы №548:

Мое базовое образование историческое, и это для меня преимущество. Я преподаю не только китайский язык, но и историю и культуру Китая Андрей Дубровский , учитель химии школы №1535:

Я люблю, когда другие совершают открытия для себя. Поэтому мои ученики ставят эксперименты и сами делают выводы. Алина Бахметьева, учитель изобразительного искусства школы №1324:

Каждый ребенок от природы талантлив. Моя основная задача — помочь раскрыть этот талант с самой неожиданной стороны.

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