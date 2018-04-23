Ольга Голодец: Тимирязевская академия была и остаётся лидером аграрного образования

С 18 по 21 апреля 2018 г. в Москве проходил V Московский международный салон образования. Крупнейший в стране образовательный форум посетила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец , оценившая проекты и разработки специалистов Тимирязевской академии. Главный аграрный вуз страны представил на ВДНХ сразу три стенда, рассказывающих обо всех направлениях деятельности университета.

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева является не только крупнейшей образовательной базой для подготовки кадров для АПК, но и мощным научно-исследовательским центром, ведущим разработки в самых разных сферах.

«Тимирязевка была, есть и будет лидером аграрного образования в стране. Если упустим всего лишь один день, и не будем работать, то это тут же скажется на общем результате», — подчеркнула Ольга Голодец во время встречи с ректором РГАУ-МСХА Галиной Золиной

Ольга Голодец пообщалась со специалистами Тимирязевки и ответила на вопросы студентов. На основном стенде Тимирязевки была представлена собственная продукция академии — фрукты и овощи, мед с тимирязевской пасеки, молочные продукты с университетской фермы. Здесь же разместились аквариумы с африканскими сомами: популяцию этих рыб восстанавливают в прудах Тимирязевской академии.

Ольгу Голодец заинтересовали куры породы Кучинская юбилейная — гордость созданного в прошлом году в академии Центра развития животноводства. Специалистам Тимирязевки удалось сохранить генофонд птиц этой уникальной породы. Ярко-рыжие красавцы стали гвоздем выставки и привлекали внимание своим холеным видом. В птичнике академии есть самые разные породы гусей и кур, в том числе экзотические представители — перепела и цесарки, которые в последнее время получили популярность, их хорошо разводят не только мелкие фермеры, но и крупные холдинги.

Галина Золина представила Ольге Голодец еще один стенд Тимирязевки — он разместился на площадке Международного детского центра «Артек». В дни работы салона ректор Тимирязевской академии и директор «Артека» Алексей Каспржак подписали соглашение о сотрудничестве. В течение двух смен специалисты академии в виде игр, квестов, интерактивных занятий будут вести в лагере образовательные программы «Юный фермер» и «Юный натуралист».

Третий стенд вуза, расположенный на стенде Министерства сельского хозяйства РФ , рассказывал о научных разработках ученых Тимирязевской академии. Галина Золина показала Ольге Голодец систему аквапоники замкнутого цикла, созданную специалистами университета.

Тимирязевцы также продемонстрировали новую робототехнику, современные технологии 3D-проектирования и проекты по использованию космических технологий в сельском хозяйстве. Специально для старшеклассников, например, в академии разработана программа дополнительного образования «Космические технологии в сельском хозяйстве». Она рассказывает школьникам о геоинформационных технологиях, дистанционном зондировании земли и мониторинге сельскохозяйственных угодий с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Специалисты академии напомнили юным посетителям выставки о том, что аграрные специальности — это настоящие профессии будущего, поэтому учиться в Тимирязевской академии не только интересно, но и престижно. Немалым плюсом является и доступность образования: в этом году РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева предлагает абитуриентам более 1800 бюджетных мест.