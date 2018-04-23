Доцент МИЭТа заняла первое место на международном конкурсе преподавателей вузов

Доцент Института перспективных материалов и технологий заняла первое место на международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов.

Юлия Шиляева — кандидат химических наук, доцент Института ПМТ НИУ МИЭТ. Она приняла участие в VIII международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов Pedagogical Discovery: University — 2018.

Конкурс проводился в феврале 2018 г. издательским центром «Русальянс « Сова» в рамках интернет-проекта «Наука и образование on-line». По информации организаторов, в этом году в конкурсе участвовали представители 152 высших учебных заведений из 11 стран.

Жюри конкурса высоко оценило проект на тему «Дисперсные системы: классификация, свойства, методы получения» и присудило I место в номинации «Информационный проект» в области химических наук.