Почему стоит получить высшее образование в Чехии

Кто не мечтает учиться в Евросоюзе ? Некоторые думают, что наше образование самое лучшее и только в нашей стране можно получить те самые знания, которых в Европе нет, ведь у них там смешные британские учёные, свободный выбор предметов и прочие особенности европейского обучения. Но если отринуть все эти заблуждения, то вот плюсы европейского образования:

1. Ценится во всем мире. Тебе могут говорить что угодно, даже то, что твой ВУЗ в провинциальном городе на одном уровне с Кембриджем или Оксфордом. Но давай будем честными: диплом какого-нибудь Усть-Урюпинского промышленного института выглядит забавно при поиске работы даже в нашей стране, не говоря уже о Западной Европе. 2. Реально полезные знания. Многие, критикуя европейское образование, ссылаются на то, что в их университетах получают узкоспециализированную профессию, тогда как у нас преподают все предметы, и поэтому личность будет гармоничной. На деле же из стен европейских университетов выходят хорошие специалисты со знанием своей профессии, а из наших — ничего не понимающие студенты, которым зачем-то на матфаке преподают философию и экономику. 3. Свободный выбор предметов. Во многих университетах Европы студент изучает базовые обязательные предметы, коих небольшое количество, а остальные — выбирает самостоятельно. Это позволяет избежать ситуаций, когда учащийся тратит время на ненужный ему в будущем предмет. 4. Никакого взятничества. Что бы ни говорили про нашу «честную» систему образования, преподаватели берут взятки в любом удобном случае. И оно понятно: с такой зарплатой надо как-то выживать. В Европе первая же взятка, требуемая преподавателем от студента, станет последней в его карьере. 5. Возможность остаться жить в стране. Да, у нас сильная страна, но почему-то издревле, с момента образования государства и до сегодняшнего момента, забивать на социалку — традиция. А ведь не всем достаточно просто гордиться достижениями армии и победами во внешней политике — хочется быть уверенным в завтрашнем дне. Небольшие европейские страны с сильной экономикой предоставляют такую возможность. 6. Бесплатное образование. Большая часть государственных европейских университетов бесплатна для студентов из любых стран. Единственное, за что тебе нужно платить — это учебные материалы.

На самом деле плюсов больше, но если перечислять их, то это займёт немало времени. И ещё один положительный момент обучения в европейской стране: это проверка себя на «крепость»; на то, сможешь ли ты жить самостоятельно и самодостаточно, будучи далеко от дома. Тебе нужно будет самому готовить себе еду, организовывать своё жилое пространство, уживаться с соседом по комнате, следить за сроками подачи документов и подобными бытовыми ситуациями.

Сегодня мы хотим рассказать о популярном в России и странах СНГ направлении для студентов — Чехии . Образование в этой стране имеет все перечисленные выше плюсы, а близость языков позволяет быстро изучить чешский и поступить в один из лучших университетов Европы. Мы взяли интервью у Екатерины Зверевой — директора образовательного центра в Праге «Ahoj!Student» (переводится с чешского как «Привет, студент!»), которая рассказала нам об изучении языка, поступлении в ВУЗ и других особенностях получения образования в Чехии.

Екатерина Зверева

Директор пражского образовательного центра

Ahoj!Student

Расскажите, почему стоит ехать учиться в Чехию? Мало кто знает, что в Чехии можно получить высшее образование бесплатно. При этом неважно, из какой Вы страны. Главное, обязательное условие — знать чешский язык на уровне B1/B2 и иметь подтверждающий сертификат. Бесплатное высшее образование здесь можно получить в государственных университетах. Это, например, Высшая школа экономики в Праге, Карлов университет, Пражский технический университет, Аграрный университет, Университет искусств. При этом речь идет как о бакалавриате, так и о магистратуре. Получить платное образование в Праге дешевле, чем, например, в Москве . Так, в среднем один год обучения в частном вузе в Праге стоит 50000 крон — это примерно 2000 евро. При этом у вас будет европейский диплом.

Австрию, То есть, если студент знает чешский язык на уровне B1/B2 SERR и если он сдал вступительные экзамены в государственный университет, он будет учиться бесплатно. Именно этот шаг можно реализовать с помощью международной языковой школы в Праге «Ahoj!Student». Узнать подробнее о годовом курсе чешского языка в «Ahoj!Student» → Еще одна, не менее интересная причина учиться в Праге — это близость Чехии к другим европейским столицам: Берлин, Вена , Мюнхен находятся примерно в четырёх часах езды. Поездка в Париж на экскурсионном автобусе стоит 120 евро. Российский студент садится на поезд и едет на выходные в Санкт-Петербург . У пражского студента выбор разнообразнее: можно поехать, скажем, в Польшу Германию или Венгрию . Стоит добавить, что Чехия — это развитая страна в Центральной Европе с высоким уровнем ВВП. По таким показателям, как индекс человеческого развития, индекс свободы печати, страна принадлежит к ведущим государствам мира. По мнению рейтинга Global Peace Index 2017, Чехия входит в десятку самых безопасных стран: здесь низкий уровень преступности и стабильная экономическая система. Прага занимает второе место как «город, удобный для экспатов». В этом рейтинге оцениваются такие показатели, как качество жизни, возможность интеграции в общество, жилье, финансы, карьерные возможности. Прагу называют лучшим городом для жизни в Центральной и Восточной Европе. Какие существуют программы обучения и что в них входит? Самая востребованная программа среди русскоязычных студентов и школьников в нашем образовательном центре «Ahoj!Student» — это «Годовой курс чешского языка в Праге». Цель этой программы — подготовить студента к поступлению в чешский университет, помочь ему адаптироваться и интегрироваться в чешское общество. Несмотря на то, что Чехия не Китай и менталитет очень похож на наш — все же это другая страна со своими привычками, о которых нужно узнать. Весь год, с 1 сентября по 30 июня, студенты изучают чешский язык в размере 800 академических часов. Занятия идут каждый рабочий день по 4 часа, в первой половине дня. Программа разработана совместно с лингвистическим колледжем в Праге и аккредитована Министерством образования Чешской Республики. В первом семестре, помимо языковой подготовки, студенты с нашей помощью проходят процесс подтверждения аттестата или диплома. Называется этот процесс «нострификация» — подтверждение образования. Чтобы можно было продолжить обучение в ВУЗе, необходимо, чтобы ваш диплом был признан равноценным тому образованию, которое получает чешский школьник или студент. Записаться на годовой курс изучения чешского языка в «Ahoj!Student» →

Во втором семестре студент с нашей помощью подает заявление и поступает в чешский университет. Если поступать в ВУЗ студент не планирует, этот первый год в Праге он может использовать как gap year, то есть как «время, данное себе на раздумья, кем ты хочешь стать», а по окончании курса вернуться домой или отправиться дальше. Записаться на Gap Year в «Ahoj!Student» → Занятия на годовом курсе заканчиваются 30 июня выпускным экзаменом и выдачей сертификата об уровне знания языка. Наши преподаватели — носители языка, настоящие чехи. Но не стоит бояться, что Вы их не поймете. Чешский принадлежит к славянской группе языков. Именно поэтому одного года интенсивного изучения достаточно для освоения уровня B1/B2.

Помогаете ли вы с поступлением в чешские университеты? Если да, то как? Конечно. Во-первых, проводим информационные лекции о том, какие существуют университеты и специальности. Бывает так, что студент приезжает на программу с целью стать экономистом, но по мере узнавания чешских реалий меняет свой выбор и принимает решение подавать документы на специальность, скажем, «Туризм». Происходит это из-за того, что потребности рынка можно понять, только находясь внутри. И мы в этом всячески оказываем поддержку студенту. Во-вторых, мы помогаем подавать заявления в университеты. Сама система подачи заявлений отличается от той, к которой мы привыкли в наших российских университетах. Так, чтобы показать университету Ваше желание учиться на определенной специальности, Вы должны дождаться, когда будет открыт прием заявлений, затем в электронной форме заполнить заявление, отправить его через информационную систему самого университета и ожидать вступительных экзаменов. В-третьих, наши студенты посещают пражские университеты в дни открытых дверей, и именно это позволяет познакомиться со своими будущими преподавателями, пообщаться со студентами, посмотреть, как вообще все выглядит изнутри.

Можно ли после языковых курсов остаться в Чехии на легальных основаниях, не поступая в университет? Существует такая рекомендация, что студент должен пробыть в стране по студенческой визе в течение двух лет. Поэтому выпускникам наших языковых курсов мы рекомендуем по окончании первого года пребывания в Чехии поступать в высшее учебное заведение. После двух лет пребывания на территории страны по студенческой визе Вы уже можете пробовать найти себе постоянного работодателя, с которым заключите трудовой договор и оформите рабочую визу. Можно ли работать во время изучения чешского языка? Во время обучения на курсе чешского языка студент по закону может подрабатывать, но только 300 часов в год. Это по-чешски называется «бригада» (подработка). Как правило, студенты в этот первый год подрабатывают на административных позициях (например, на рецепции в отеле). Вероятнее всего, Вашим первым местом подработки станет русскоязычная компания. В Праге довольно много крепких компаний, которые организованы нашими соотечественниками. И это может стать отличным стартом для Вашей будущей карьеры в Чехии. Просто помните, что, если человек хочет трудиться и быть полезным обществу, он всегда найдет себе применение. В любой стране мира требуются сотрудники, которые хотят и умеют работать.

Следует также добавить, что студент может с первого же дня обучения на годовом курсе открыть так называемый «живностенский лист», то есть стать индивидуальным предпринимателем. Таким образом, он сможет официально работать «на себя». К тому же студент-предприниматель имеет налоговые льготы, то есть платит меньше, чем остальные предприниматели-нестуденты. Некоторые спрашивают, зачем учить чешский язык и что на выходе дает диплом чешского университета? Диплом чешского университета означает свободный доступ на рынок труда. То есть, окончив университет в Чехии (любой: и частный, и государственный), наш соотечественник может на равных правах с гражданами Чехии и гражданами Евросоюза устроиться на работу в чешскую либо в международную компанию в Чехии. Тогда как без диплома это было бы практически невозможно: при трудоустройстве отдается предпочтение во-первых, гражданам Чехии, во-вторых, гражданам ЕС. Что, помимо изучения чешского языка, получает студент? Устраиваете ли вы мероприятия, организовываете ли культурную программу? На годовом курсе наши студенты не только изучают чешский язык, но и проходят профильную подготовку. Профильная подготовка — это математика и английский язык. Делается это для того, чтобы студенты могли подготовиться к сдаче вступительных экзаменов. Просто математика и английский — самые популярные предметы на вступительных экзаменах в университет. По крайней мере, на бакалавриат. Помимо чешского языка и профильных предметов, студенты получают от «Ahoj!Student» всестороннюю поддержку в бытовых, учебных вопросах. Мы помогаем им подать документы на так называемую нострификацию. И, конечно же, у них есть культурная программа. Мы посещаем пражские музеи, театры, ходим на экскурсии в пражские университеты и на дни открытых дверей, для того чтобы ребята лучше себе представляли, куда они будут поступать. Мы исследуем чешские традиции: например, празднуем Рождество. Кроме того, мы устраиваем совместные выезды: к примеру, в Германию. Нашим студентам мы также предоставляем куратора — бадди. Бадди — это человек в другой стране, которому ты доверяешь и на которого можешь положиться. Бадди может сопроводить студента в полицию, в поликлинику; может поддержать, подбодрить.

Какие документы необходимы для того, чтобы получить долгосрочную визу в Чехию? 1. Заграничный паспорт. В первую очередь стоит проверить срок действия заграничного паспорта. На день подачи он должен быть действителен еще как минимум 11 месяцев. 2. Подтверждение об обучении. Подтверждение об обучении предоставляется нашей школой «Ahoj!Student». 3. Справка из банка. На сегодняшний день эта сумма составляет 81400 чешских крон на год — школьники до 18 лет должны иметь только половину указанной суммы. Если у студента имеется свой собственный банковский счет, тогда он может предоставить выписку со счета и ксерокопию действующей международной платежной карты. 4. Документ, подтверждающий обеспечение жильем на время проживания на территории Чешской республики. Наши студенты предоставляют подтверждение из университетского студенческого общежития, которое находится недалеко от места проведения занятий. 5. Справка об отсутствии судимости на территории страны, гражданином которой является студент. 6. Для студентов, которым еще не исполнилось 18 лет, нужно приложить согласие родителей на выезд за границу. 7. Фото и анкета. Если не хотите все время пребывания в Чехии смотреть на свое «паспортное фото» на биометрической карточке, срочно бегите в ближайшее фотоателье: вам понадобится 2 фотографии 3,5 x 4,5 см. Анкету на визу поможем заполнить мы. Узнать подробнее о перечне документов для обучения в Чехии →

Для всех документов, которые не на чешском языке, обязателен перевод, заверенный чешским нотариусом. Все эти документы необходимо лично принести вместе с визовой анкетой в Посольство Чешской Республики в Москве. По закону долгосрочная виза в Чешскую Республику оформляется в срок до 120 дней. При этом вовсе необязательно, что Вам придется ждать все 120 дней: виза может быть готова и раньше. Мы принимаем студентов на курс до 15 августа. Как Вы пришли к решению открыть языковую школу, сложно ли это было сделать в другой стране? Я окончила университет в Москве, при этом с первого курса работала по своей специальности — специалистом по связям с общественностью. Но после окончания университета поняла, что мне бы хотелось получить еще и европейское образование. Стала смотреть и анализировать возможности, которые есть в разных европейских странах, и пришла к выводу, что Чехия предлагает более комфортные условия. Потом прошла стандартный путь: выучила язык на годовом курсе и окончила магистратуру. Возможно, именно благодаря этому теперь я и мои коллеги можем помогать нашим студентам так, как это не сделает никто другой в Праге, ведь мы прошли этот путь сами и знаем, что нужно нашему студенту. Узнать подробнее об образовательном центре «Ahoj!Student» → Что не принято делать в Чехии из того, что привычно для русскоязычных? Отмечать Новый год. Это, пожалуй, первое, что очень бросается в глаза. Дело в том, что чехи очень любят Рождество. Прага на Рождество — это действительно то, что стоит увидеть. Город совершенно преображается: на городских площадях открываются рождественские рынки, в воздухе витает аромат булочек с сахаром и корицей (они называются «трдельники»), глинтвейна, жареного мяса. В двадцатых числах декабря на улицах появляются огромные бочки, в которых — Вы можете себе представить — плавают живые карпы! Карпы — традиционное блюдо, которое чехи готовят на Рождество. Все в спешке покупают подарки. Но уже 27 декабря эти рынки исчезают, как будто их и не было, и город успокаивается. И к празднованию Нового года все подходят уже «на расслабленной ноте», относятся гораздо спокойнее, чем к празднованию Рождества. Рождество — семейный праздник: магазины закрываются, все, можно сказать, сидят дома. Туристы страшно удивляются, почему все закрыто. Новый год принято отмечать с друзьями.

Также я бы сказала, что в Чехии не принято хамить. То есть вот этого хамства, когда в метро или в трамвае наступил на пассажира, а потом не только не извинился, но и еще раз наступил, — его практически нет. Большинство в этой классической ситуации стараются тут же извиниться («Pardon», «Omlouvám se», «Nezlobte se»). А если, например, в каком-то департаменте Вы будете требовать выдачи Ваших документов побыстрее, при этом повышая голос, то успех Вам гарантирован. Потому что именно Вы получите свои документы самым последним в очереди. Чехия — небольшая страна, которая трепетно относится к своему языку, к своим традициям, к тому течению жизни, которое сформировалось за последние 20 лет. Поэтому если Вы хотите интегрироваться, адаптироваться в чешское общество, то просто соблюдайте эти несложные правила, и Чехия станет для Вас вторым домом.