Социологи выяснили, что 90% учителей подвергаются травле

На Московском международном салоне образования, прошедшем в минувшие выходные на ВДНХ, с докладом выступили эксперты-социологи из НИУ ВШЭ , опросившие 2800 педагогов из 75 регионов России . Исследователи выяснили, что педагоги так же подвергаются агрессии и буллингу, как и ученики. И хотя феномен школьной травли применительно к педагогам изучен мало, исследователи начали говорить об этом вслух.

Школа изначально должна быть местом, где комфортно всем: и детям, и учителям. Находящиеся в школе люди, вне зависимости от возраста и социального положения, должны быть уверены в том, что в учебном заведении надежно, спокойно и безопасно. Однако не всегда все происходит так, как должно быть.

Очень частое явление в школе — травля. Дети с легкостью могут стать жертвами агрессии как со стороны учителей, так и со стороны одноклассников. Родители задают вопросы психологам о том, как победить школьный буллинг и помочь своему ребенку. А некоторые мамы с ужасом осознают, что их собственный ребенок — зачинщик травли других детей. Педагоги и психологи дают рекомендации и рассказывают о том, чего не нужно делать. Однако для комфортного климата в коллективе нужно, чтобы уважение со стороны ученика и учителя было взаимным. Травли не должно быть ни с одной из сторон.

Тем не менее, по результатам опроса, проведенного ВШЭ, выяснилось, что 90% учителей сталкивались с преследованием со стороны учеников или их родителей. Дарья Сапрыкина, одна из авторов работы, говорит, что травля учителей происходит по следующей схеме:

Инфографика с сайта kp.ru Кроме того, преследование учителя зачастую продолжается и в интернете. Газета «Московский комсомолец» , совместно с которой Высшая Школа Экономики проводила исследования, утверждает, что 40% опрошенных учителей видели о себе нелицеприятные посты в социальных сетях, а 30% получали оскорбительные письма, в том числе анонимные и с угрозами.

Хуже всего приходится учителям с низким материальным достатком. Дети крайне жестоко реагируют на внешний вид педагога. Любопытно, что возраст, стаж и пол почти не влияют на шансы учителя стать мишенью для преследователей.

Еще одной причиной, по мнению КП, становится профессиональное выгорание. Если учителю надоело вести уроки, самому в школе не интересно, он срывается на учеников — такой учитель с большей вероятностью становится жертвой буллинга. В исследовании прослеживается очень четкая зависимость между травлей и усталостью педагога от собственной работы.

В статье РИА Новости , опубликованной в феврале этого года, учителя делятся личными историями конфликтов с учениками, а сотрудник кафедры возрастной психологии МГУ , кандидат психологических наук Юлия Старостина, комментируя ситуацию, говорит: «В современных школах много учителей старой советской закалки. А в то время было априорное уважение к учителю. Преподаватели до сих пор ждут подобного отношения от учеников, но его, к сожалению, уже не существует. Профессия педагога обесценилась, но люди этого не ощущают, как и прежде, требуют железной дисциплины и уважения. Дети не готовы к этому, так возникают многие конфликты».

И добавляет, что «одностороннего решения проблемы нет. Возможно, самим преподавателям стоит рассмотреть другие способы взаимодействия со школьниками и отойти от традиционных методик».

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