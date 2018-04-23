МГИМО принял участие в XV Международной выставке «Образование и профессия 2018»

Киргизии, Турции, Малайзии, Польши. Помимо российских вузов на площадке были представлены экспоненты из Беларуси

В работе выставки приняли участие проректор А. В. Мальгин, руководитель группы протокола и продвижения университета К. А. Ченцова, директор Горчаковского лицея Р. И. Котов, директор колледжа МГИМО М. В. Воробьева.

Традиционно большой интерес у посетителей выставки вызвали программы факультета Международных отношений, факультета Международных экономических отношений и Одинцовского кампуса МГИМО.

Самыми заинтересованными посетителями выступили учащиеся лицеев, гимназий и частных школ. Ребята задавали вопросы об особенностях поступления, видах вступительных испытаний, деталях студенческой жизни. В ходе выставки состоялась встреча директора Горчаковского лицея Р. И. Котова с руководством и обучающимися Академического лицея International House-Tashkent.

Студенты старших курсов узбекских вузов интересовались магистерскими программами двойного диплома, реализуемыми на базе Факультета управления и политики. Особым вниманием родителей и старшеклассников были отмечены такие направления подготовки Одинцовского филиала как «Бизнес-информатика», «Лингвистика» и «Экономика» (факультета Финансовой экономики и МИЭП).

Помимо российских вузов на площадке были представлены экспоненты из Беларуси, Киргизии, Турции, Малайзии, Польши.