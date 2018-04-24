Концерт фортепианной музыки дадут в Рязанском

Фортепианный концерт классической музыки состоится 24 апреля в школе имени Генриха Нейгауза, которая находится в Рязанском районе. Об этом рассказала заведующая методической и учебной работой школы Ия Дубограева

— На сцене выступят воспитанники фортепианного отделения. Вход на концерт свободный, приглашаются все желающие жители района, — добавила Ия Дубограева.

Начало концертной программы в 18.00.

Добавим, что детская музыкальная школа имени Генриха Нейгауза расположена по адресу улица Михайлова, дом 20, корпус 2. (мю)