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Концерт фортепианной музыки дадут в Рязанском
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Концерт фортепианной музыки дадут в Рязанском 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Фортепианный концерт классической музыки состоится 24 апреля в школе имени Генриха Нейгауза, которая находится в Рязанском районе. Об этом рассказала заведующая методической и учебной работой школы Ия Дубограева.
— На сцене выступят воспитанники фортепианного отделения. Вход на концерт свободный, приглашаются все желающие жители района, — добавила Ия Дубограева.
Начало концертной программы в 18.00.
Добавим, что детская музыкальная школа имени Генриха Нейгауза расположена по адресу улица Михайлова, дом 20, корпус 2. (мю)
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