Ещё
Выборгский школьник стал лучшим знатоком русского языка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборгский школьник стал лучшим знатоком русского языка 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Впервые школьник из Ленинградской области стал победителем Всероссийской олимпиады по русскому языку. Такого результата достиг одиннадцатиклассник 37-й школы Денис Писаренко.
В этом году пять учащихся школ Выборгского района вышли в заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по пяти образовательным предметам: литература, русский язык, география, английский язык и китайский язык.
Учащийся МБОУ «СОШ №37» г. Выборга Денис Писаренко стал победителем финального этапа олимпиады по русскому языку, который прошел в Великом Новгороде.
Анастасия Паршутич (гимназия №11) и Денис Писаренко (СОШ №37) стали призерами Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Испытания проходили в Казани.
В настоящее время выборгские школьники принимают участие еще в двух олимпиадах: по английскому языку, которая проходит с 23 по 28 апреля в Казани, и географии — с 22 по 28 апреля в Ульяновске.
Ivyborg.ru: последние новости
«Всеволожский агропромышленный техникум» будут модернизировать В ЗВО уволят 30 тыс. человек в запас Детский сад в Бокситогорсеке получил звание образцовый
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин43
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир80
Саргсян подал в отставку701
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение216
Кейт Миддлтон родила52
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение