Выборгский школьник стал лучшим знатоком русского языка

Впервые школьник из Ленинградской области стал победителем Всероссийской олимпиады по русскому языку. Такого результата достиг одиннадцатиклассник 37-й школы Денис Писаренко.

В этом году пять учащихся школ Выборгского района вышли в заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по пяти образовательным предметам: литература, русский язык, география, английский язык и китайский язык.

Учащийся МБОУ «СОШ №37» г. Выборга Денис Писаренко стал победителем финального этапа олимпиады по русскому языку, который прошел в Великом Новгороде.

Анастасия Паршутич (гимназия №11) и Денис Писаренко (СОШ №37) стали призерами Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Испытания проходили в Казани