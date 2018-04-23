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«Жилище» языков и культуры коренных народов Карелии открылось в ПетрГУ
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«Жилище» языков и культуры коренных народов Карелии открылось в ПетрГУ 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
В открывшемся этнодоме планируют проводить занятия по национальным языкам и открыть кружок по игре кюккя. В ПетрГУ открылся этнодом — деревенская изба, которую создали сотрудники и студенты вуза в рамках проекта «Этнокультурная прибалтийско-финская мозаика». Как сообщает пресс-служба вуза, этнодом — «жилище» языков, традиций, культуры коренных народов Карелии. В нем будут проходить занятия по национальным языкам, лекции и семинары по народной тематике. Также планируется открыть кружок по игре кюккя.
Отмечается, что в домашней обстановке с занавесками и скатертями с карельским орнаментом, домоткаными половиками, национальной посудой и утварью приятно не только учиться, но и принимать гостей.
Ректор вуза Анатолий Воронин на новоселье вручил и.о. завкафедрой прибалтийско-финской филологии Татьяне Пашковой берестяной пастуший рожок. Другие гости подарили хозяевам этнодома станок для кружевоплетения.
— Создавая такое образовательное, творческое и деловое пространство мы хотим показать, прежде всего, школьникам, что национальные языки Карелии живут и востребованы. Главное, чтобы у самой молодежи была заинтересованность сохранять традиции своих предков, популяризировать язык, культуру и традиции,
— цитирует пресс-служба Пашкову. Фото: ПетрГУ По материалам: ptzgovorit.ru
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