Институт гуманитарного образования определил чемпиона по боулингу

В Измайлове прошли соревнования по боулингу среди студентов вуза.

В ИГУМО в первой половине апреля состоялся турнир по боулингу. В нем приняли участие десятки студентов, которые защищали честь своих команд, своих факультетов.

В итоге первое место завоевал Евгений Тарасов , серебряную медаль получил Кирилл Верин, а замкнул тройку призеров — Александр Сырцов. Первое место среди команд завоевали студенты группы 3МДМ (факультет рекламы и PR).

Стоит отметить, что в Институте гуманитарного образования регулярно проводятся чемпионаты вуза по разным видам спорта. Юноши и девушки с большим удовольствием принимают в них участие, а также защищают честь института на городских студенческих играх.