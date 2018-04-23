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Институт гуманитарного образования определил чемпиона по боулингу
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Институт гуманитарного образования определил чемпиона по боулингу 

Управа района Измайлово города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Измайлове прошли соревнования по боулингу среди студентов вуза.
В ИГУМО в первой половине апреля состоялся турнир по боулингу. В нем приняли участие десятки студентов, которые защищали честь своих команд, своих факультетов.
В итоге первое место завоевал Евгений Тарасов, серебряную медаль получил Кирилл Верин, а замкнул тройку призеров — Александр Сырцов. Первое место среди команд завоевали студенты группы 3МДМ (факультет рекламы и PR).
Стоит отметить, что в Институте гуманитарного образования регулярно проводятся чемпионаты вуза по разным видам спорта. Юноши и девушки с большим удовольствием принимают в них участие, а также защищают честь института на городских студенческих играх.
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