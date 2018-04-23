«КомпАс». HR: рынок труда должен сам себя регулировать

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов предложил обязать студентов бюджетного отделения несколько лет работать по специальности в госкомпаниях. Соответствующий документ внесен в нижнюю палату парламента, следует из ее базы данных. Поправки предлагается внести в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Депутат предлагает обязать выпускников, не исполнивших обязательства, возместить расходы на их обучение в полном объеме в федеральный бюджет.

Возвращение к системе распределения выпускников вузов — излишняя мера регулирования рынка трудоустройства, считает шеф-редактор портала «Работа.ру» Анна Чуксеева. В эфире радио-шоу «КомпАс» на радио Sputnik она высказала мнение, что студенты сами способны найти первую работу без посторонней помощи, тем более контакты между вузом и работодателями уже хорошо налажены.

"У нас очень боятся отпустить рынок труда в свободное плавание. Но пусть он сам себя регулирует. Безусловно, предприятия нуждаются в кадрах, и это вроде бы логично привлечь куда-то молодежь, чтобы появились новые идеи, новые рабочие руки, чтобы экономика поднялась. Студентам хорошо, предприятиям хорошо. Но, может, лучше задуматься о том, чтобы на предприятиях создавались условия, чтобы студенты туда хотели идти?", — сказала Анна Чуксеева.

Рекрутер не видит ничего страшного в том, что многие студенты работают не по той специальности, которую получили в вузе. По словам эксперта, мировой опыт показывает, что люди склонны к смене нескольких профессий за свою трудовую деятельность. Важнее, чтобы студент обладал необходимыми знаниями и личностными качествами, в которых заинтересован работодатель.

Анна Чуксеева отметила, что даже с такими популярными профессиями как юрист и экономист найти работу несложно, главное, чтобы образование было не только на бумаге.

"Есть такой стереотип, что в России очень много экономистов и юристов… Но однажды в разговоре с одним из работодателей прозвучала очень грамотная фраза. Он сказал, что очень много дипломов, но очень мало специалистов. То есть, если ты хочешь найти хорошего специалиста даже на начальном уровне, то процесс может занять очень много времени. На самом деле для юристов и экономистов сейчас достаточно позиций", — заключила Анна Чуксеева.

"КомпАс". HR\: рынок труда должен сам себя регулировать Слушайте полную версию выпуска радио-шоу «КомпАс»:

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