Глава КБР заявил, что двухсменное обучение в школах региона отменят к 2025 году

"В рамках федеральной программы по указанию президента с 2017 по 2025 год в стране должны быть ликвидированы двух— и трехсменка в школах. В нашей республике двухсменка есть, но мы должны от этого уйти, а для этого до 2025 года нам необходимо создать еще 10 тыс. новых ученических мест к тем, которые существуют. На 2019-2020-е годы у нас заложены строительство школ в Чегемском, Баксанском и Урванском районах. Тогда мы сможем убрать нагрузки со школ, особенно это актуально в центре города Нальчика", — сказал Коков.

В понедельник глава региона побывал на месте строительства новой школы в городе Нальчике. «В новой школе построят 1 тыс. 224 ученических места, и она станет одной из крупнейших школ, это будет первый шаг в реализации большой задачи. Я надеюсь, поэтапно в республике мы… сможем это реализовать», — добавил Коков.

В новой школе, помимо учебных кабинетов, предусмотрели зал хореографии, два спортивных зала и два бассейна, спортивные площадки для занятий футболом, баскетболом, волейболом и легкой атлетикой. Под объект в центре города на проспекте Ленина отвели 3 га земли, общая площадь помещений составит 26 тыс. кв. м, на 2018 год уже выделили 600 млн рублей.

Строительство началось в апреле текущего года и будет завершено к концу 2019 года. Школа спроектирована с учётом всех современных требований строительных и образовательных норм, станет самым крупным и технически оснащенным общеобразовательным учреждением республики.

По данным минобрнауки республики, в настоящее время в КБР во вторую смену обучается 9 тыс. 118 детей, это около 19% от общего числа обучающихся.