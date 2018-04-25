За ходом ЕГЭ в регионе будут наблюдать около 300 общественников

В регионе идет активная подготовка к основному периоду проведения единого госэкзамена — в этом году он начнется 28 мая. Обучение проходят не только организаторы, технические специалисты и руководители пунктов проведения экзаменов, но и общественные наблюдатели.

— Задачи, которые стоят перед нами: сделать процедуру государственной итоговой аттестации прозрачной, честной и объективной, создать равные условия для всех участников экзамена, — подчеркнула директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода . — Поэтому сейчас мы системно осуществляем подготовку, чтобы все нюансы процедуры были известны и понятны, чтобы все знали, как в той или иной ситуации действовать. У нас есть соглашение о сотрудничестве, заключенное между Рособрнадзором и Российским союзом молодежи, о привлечении представителей РСМ. Эти студенты будут заниматься наблюдением как онлайн в нашем ситуационном центре, так и непосредственно в пунктах проведения экзаменов.

В этом году за ходом ЕГЭ в регионе будут наблюдать около 300 общественников. Сейчас для них организованы занятия по изучению нормативных актов.

— Основной наш документ — это порядок проведения итоговой аттестации, — рассказала специалист Ярославского центра оценки и контроля качества образования Полина Репина. — Общественные наблюдатели должны знать этот порядок, чтобы иметь представление, на что им нужно обращать внимание, какие нарушения могут быть со стороны организаторов и со стороны участников, с кем и как взаимодействовать в пункте проведения экзамена.

Кроме того, общественные наблюдатели проходят специальные тренинги по деловому общению и выходу из конфликтных ситуаций. Их учат работать с любой категорией участников ЕГЭ, от непосредственно школьников до руководителей пунктов проведения экзаменов. Рассматриваются способы распознавания манипулятивных действий и защиты от них, эффективные техники управления стрессовыми ситуациями, коммуникации.

После итогового тестирования наблюдатели получат официальную аккредитацию и смогут выполнять свои обязанности.

— Мне кажется, прежде всего нужно обращать внимание на честность проведения экзаменов, — поделилась общественный наблюдатель Ирина Белокурова. — Собственно, в этом и заключается задача общественного наблюдателя — проследить за тем, чтобы ЕГЭ было максимально доступным и честным. Это очень ответственное дело.