Жители республики написали диктант на карельском языке

Акция проходила 20 апреля в рамках празднования Дня карельской и вепсской письменности

В столице Карелии прошел диктант на карельском языке, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Акцию провели в Петрозаводском государственном университете, где собралось более 60 желающих проверить свои знания. Участники написали диктант на трех наречиях карельского языка — это учащиеся и преподаватели образовательных организаций, студенты, члены общественных объединений карелов, участники творческих коллективов, сотрудники учреждений культуры и образования Петрозаводска , а также Пряжинского и Кондопожского районов.

В этом году для диктанта была использована авторская сказка Бориса Сергуненкова «Мужик и баба», переведенная на карельский язык.

Тексты диктанта на собственно карельском, ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка участникам акции читали преподаватель карельского языка Финно-угорской школы имени Элиаса Лённрота Елена Панкратьева, преподаватель кафедры прибалтийско-финской филологии Петрозаводского государственного университета Анастасия Афанасьева и сотрудник Института истории, языка и литературы Карельского научного центра РАН Александра Родионова.

Добавим, что в акции также приняли участие сотрудники Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия. На ливвиковском наречии карельского языка диктант написала начальник отдела государственной поддержки коренных народов Елена Мигунова , знания собственно карельского наречия карельского языка проверил ведущий специалист министерства Александр Батыгин, а на людиковском наречии диктант написала ведущий специалист Ольга Соболенко.

В муниципальных районах Республики Карелия акция продлится до 23 апреля и будет проходить на базе учреждений образования и культуры.

Эксперты по карельскому языку проведут оценку написания диктанта по 100-бальной системе. Тексты для самопроверки будут также опубликованы в ближайшем номере общественно-политической газеты на карельском языке «Oma Mua».