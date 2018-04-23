Жители республики написали диктант на карельском языке 

Акция проходила 20 апреля в рамках празднования Дня карельской и вепсской письменности
В столице Карелии прошел диктант на карельском языке, сообщает пресс-служба правительства Карелии.
Акцию провели в Петрозаводском государственном университете, где собралось более 60 желающих проверить свои знания. Участники написали диктант на трех наречиях карельского языка — это учащиеся и преподаватели образовательных организаций, студенты, члены общественных объединений карелов, участники творческих коллективов, сотрудники учреждений культуры и образования Петрозаводска, а также Пряжинского и Кондопожского районов.
В этом году для диктанта была использована авторская сказка Бориса Сергуненкова «Мужик и баба», переведенная на карельский язык.
Тексты диктанта на собственно карельском, ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка участникам акции читали преподаватель карельского языка Финно-угорской школы имени Элиаса Лённрота Елена Панкратьева, преподаватель кафедры прибалтийско-финской филологии Петрозаводского государственного университета Анастасия Афанасьева и сотрудник Института истории, языка и литературы Карельского научного центра РАН Александра Родионова.
Добавим, что в акции также приняли участие сотрудники Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия. На ливвиковском наречии карельского языка диктант написала начальник отдела государственной поддержки коренных народов Елена Мигунова, знания собственно карельского наречия карельского языка проверил ведущий специалист министерства Александр Батыгин, а на людиковском наречии диктант написала ведущий специалист Ольга Соболенко.
В муниципальных районах Республики Карелия акция продлится до 23 апреля и будет проходить на базе учреждений образования и культуры.
Эксперты по карельскому языку проведут оценку написания диктанта по 100-бальной системе. Тексты для самопроверки будут также опубликованы в ближайшем номере общественно-политической газеты на карельском языке «Oma Mua».
По материалам: ptzgovorit.ru