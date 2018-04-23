РУДН посетила делегация Республики Бурунди 

Особое внимание уделялось геологии, ветеринарии, агрономии, фармации и международным отношениям.
Стороны отметили взаимный интерес в подготовке профессионалов в области: инженерных, аграрных, социо-гуманитарных, медицинских специальностей. «В РУДН студенты получают качественное образование. Мы хотели бы подписать меморандум о сотрудничестве с нашим ведущим университетом. Нас интересует увеличение академических обменов студентами и преподавателями. Также у нас много желающих изучать русский язык — возможно, нам удастся открыть центр изучения русского языка в Бурунди», — отметила министр образования Бурунди Жанвьер Ндирахиша.