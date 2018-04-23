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Германа Хмелёва утвердили в должности директора департамента образования и науки Зауралья
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Германа Хмелёва утвердили в должности директора департамента образования и науки Зауралья 

45.ru 56 минут назад
Фото: 45.ru
Его кандидатуру согласовало Министерство образования РФ. Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Алексей Кокорин на заседании правительства региона вручил директору удостоверение.
Решение было принято спустя три месяца после того, как он сменил решением губернатора Наталью Бобкову. Та, в свою очередь, написала заявление об уходе по собственному желанию после конфликта с зарплатами учителей в Звериноголовском районе.
Герман Хмелёв до назначения занимал пост первого заместителя главы Кетовского района по социальной политике.
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