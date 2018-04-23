Проект учащихся образовательного центра вызвал большой интерес у участников конференции «Инженеры будущего»

Обучающиеся образовательного комплекса «Юго-Запад» Горбачев Станислав , Рыжов Вячеслав и Коронцевич Анна представляли проект «Поворотная платформа для 3D-сканирования» на ежегодной конференции «Инженеры будущего».

Как сообщается на сайте ОК «Юго-Запад», традиционно, в рамках реализации проекта «Инженерный класс в московской школе» обучающиеся комплекса разрабатывают проекты и создают готовые модели, используя современные технологии науки и техники.

В этом году в финал конференции «Инженеры будущего» вышел совместный проект школьников и студентов ОК «Юго-Запад», созданный при помощи инновационного оборудования Центра молодежного инновационного творчества на образовательной площадке Севастопольское". Поворотная платформа для 3D-сканирования, представленная ребятами, вызвала большой интерес у членов жюри и участников конференции.

Теперь остается дождаться подведения итогов конференции.