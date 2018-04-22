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Лучшим учителем Новосибирска стала преподаватель информатики
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Лучшим учителем Новосибирска стала преподаватель информатики 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Марина Прохорова получила премию от правительства области в двести тысяч рублей.
В скором времени победительнице предстоит представить столицу Сибири в Санкт-Петербурге, где пройдет финал всероссийского конкурса «Учитель года-2018». Всего в этом этапе приняло участие тридцать девять преподавателей со всей Новосибирской области. Марина Прохорова работает в лицее №9, в интервью порталу «НГС» она призналась: «Я, наверное, была самая неопытная среди учителей по времени работы в школе, но тем не менее мне кажется, что я смогла показать всю свою страсть к работе в школе, поскольку я это люблю и показала то, что я действительно делаю. Это подкупает, наверное. Когда нравится самой, должно, по идее, нравится и остальным. Ну так обычно работает вселенная».
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