Лучшим учителем Новосибирска стала преподаватель информатики 

Марина Прохорова получила премию от правительства области в двести тысяч рублей.
В скором времени победительнице предстоит представить столицу Сибири в Санкт-Петербурге, где пройдет финал всероссийского конкурса «Учитель года-2018». Всего в этом этапе приняло участие тридцать девять преподавателей со всей Новосибирской области. Марина Прохорова работает в лицее №9, в интервью порталу «НГС» она призналась: «Я, наверное, была самая неопытная среди учителей по времени работы в школе, но тем не менее мне кажется, что я смогла показать всю свою страсть к работе в школе, поскольку я это люблю и показала то, что я действительно делаю. Это подкупает, наверное. Когда нравится самой, должно, по идее, нравится и остальным. Ну так обычно работает вселенная».