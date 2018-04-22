В Сергиевске воспитывают патриотов и развивают одаренность детей

В ногу со временем

Бассейн, актовый, спортивный и тренажерный залы, медиатека, светлые и просторные классы, оснащенные новейшим инновационным оборудованием — это лишь малая толика того, что ждет учеников ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск. Улучшенных, более современных условий, чем сейчас, учащиеся и педагоги этого образовательного центра заслужили своими успехами.

Школа идет в ногу со временем, реализуя ряд инновационных образовательных программ. С 2012 года она является региональной экспериментальной площадкой по внедрению федеральных государственных стандартов (ФГОС) основного общего образования, с 2017-го — по внедрению ФГОС на третьем уровне образования. Школа является победителем регионального конкурса «Образовательное учреждение — центр инновационного поиска-2013» в номинации «Поиск, поддержка и сопровождение талантливых детей». И сегодня здесь активно развивается новое направление в работе с одаренными детьми — робототехника. Кроме того, ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск, где создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, является призером областного конкурса «Здоровье школьника».

Образовательное учреждение ведет серьезную работу по гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Много лет здесь работает музей этнографии и истории школы «Начало». Воспитанники одноименного историко-краеведческого объединения, действующего под руководством Галины Ханбековой, неоднократно становились победителями и призерами областных профильных смен туристов и краеведов, участниками реализации общественного проекта Приволжского федерального округа «Победа». В мае прошлого года состоялось открытие второго школьного музея боевой славы «Дорогами войны».

Еще одним важным ресурсом воспитания у молодежи чувства патриотизма является деятельность поискового отряда «Подвиг», который был создан в 2014 году в результате сотрудничества педагогов, учащихся, родителей и администрации Сергиевского района. Этот отряд — неоднократный участник Вахт памяти и поисковых экспедиций.

Помимо школы в Сергиевске, филиалов в селах Боровка и Успенка, в состав образовательного центра входят и два детских сада: «Радуга» и «Сказка». Первый на протяжении нескольких лет является опорной площадкой по речевому развитию дошкольников. Ежегодно на базе «Радуги» проходят районные и окружные методические объединения. Одним из инновационных направлений в работе детских садов является ранняя профориентация детей дошкольного возраста. Приоритетное же направление в работе «Сказки» — экологическое воспитание. Этот детский сад — дипломант II степени окружного этапа конкурса «Детский сад года-2017» в номинации «Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста».

Педагогический потенциал

Педагоги образовательного центра считают, что главное на свете — это дети. Школа живет детьми и для детей. В настоящее время большой и творческий педагогический коллектив ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск объединяет 74 учителя и 41 воспитателя. У многих из них немало профессиональных побед и наград как личного характера, так и достижений их учеников. Так, шесть педагогов становились победителями регионального этапа конкурса лучших учителей России Елена Алексеева и Минсалиха Ибрагимова — обладательницы премии губернатора Самарской области за победу в конкурсе педагогов, наиболее успешно реализующих долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости. Учитель музыки Надежда Андреева — победитель окружного этапа «Учитель года-2016», учитель английского языка Юлия Юношева — призер областного конкурса «Классный руководитель-2017».

Немало заслуг и у воспитателей детских садов. Педагог СП «Сказка» Ирина Кадерова в прошлом году награждена дипломом III степени регионального конкурса методических материалов по поддержке семейного воспитания. Вера Каменская, Ирина Купцова и Любовь Потапова стали призерами регионального этапа конкурса педагогических работников «Воспитать человека-2016». Коллектив «Радуги» — победитель открытого окружного смотра образовательных организаций Самарской области на лучшее проектирование образовательной среды, ориентированной на взаимодействие с родителями. Воспитатель Светлана Салахова стала дипломантом III степени Всероссийского конкурса «Проектная деятельность в образовательном учреждении». А ее коллега Елена Романова — призер Всероссийского конкурса «Взаимодействие педагогов и родителей в процессе организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС». И не удивительно, что у таких талантливых педагогов успешны и ученики.

— Успешная социализация школьников, формирование гражданственности и патриотизма являются приоритетными направлениями воспитательной работы нашего центра. Такому воспитанию способствуют и работа двух школьных музеев, и деятельность поискового отряда «Подвиг», и реализация социально значимых проектов.