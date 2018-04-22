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Педагоги приобщают юных челновершинцев к постоянному поиску нового
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Педагоги приобщают юных челновершинцев к постоянному поиску нового 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Школа всегда была сильна своей преемственностью. На смену учителям, уходящим на заслуженный отдых, приходят молодые педагоги. Они продолжают дело своих предшественников, приобщая юное поколение челновершинцев к исследовательской работе, к постоянному поиску нового, прививая тягу к знаниям. Традиции школы стали прочным фундаментом ее успехов. И не случайно в 2000 году Челно-Вершинская школа, наряду с другими успешными образовательными учреждениями России, была названа «Школой века».
С 1983 по 2015 год школу возглавлял директор Анатолий Самойлов, который не только поддерживал инициативы учителей, но и очень часто сам был инициатором многих инноваций. Одной из первых в области школа стала внедрять профильное обучение. В школе были образованы классы физико-математического и филологического направлений. В этих классах было увеличено количество часов на изучение отдельных предметов, проводилась научно-исследовательская работа. Результатом ее стали призовые места не только на региональных олимпиадах, но и на олимпиадах Московского государственного университета, куда под руководством педагогов школы группы детей выезжали ежегодно.
Дважды — в 2006-м и 2008 годах — Челно-Вершинская школа становилась победителем конкурса «Лучшие школы России». Это тоже несомненный успех, который подкреплялся достижениями учеников в различных конкурсах, конференциях и олимпиадах. «Всем известно, что результат работы школы — это ее выпускники, — констатирует директор ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины Надежда Моисеева. — И мы гордимся своими выпускниками, выбравшими в качестве жизненного пути научную стезю».
Прежде чем увлечь ученика наукой, учитель сам должен быть ею увлечен. Кроме того, он должен быть по-настоящему профессионалом. Хорошо подготовленный и мотивированный учитель — это качественно подготовленный ученик. И о том, что коллектив учителей школы способен успешно заниматься организацией научной и исследовательской деятельности детей, говорят успехи школы. Челно-Вершинская школа за последние четыре года трижды входила в рейтинг «Лучшие сельские школы России», одним из критериев попадания в который является успешное участие в предметных олимпиадах. Результативное участие с исследовательскими проектами в областной научно-образовательной программе «Взлет» позволило сразу пятерым ученикам в 2017 году войти в Губернаторский реестр творчески одаренной молодежи Самарской области.
Надежда Моисеева, директор ГБОУ СОШ (ОЦ) села Челно-Вершины:
— Губернаторский реестр, а также поддержка призеров и победителей регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады — это лишь только часть того, что делается в Самарской области для развития детской одаренности. Государственное внимание к такому направлению работы школы, как развитие одаренности детей, очень важно. С одной стороны, это признание государством и обществом ее необходимости, с другой — стимул для дальнейшего ее развития. Традиции педагогов нашей школы, всесторонняя поддержка государства, интерес подрастающего поколения к науке и инновациям являются залогом успешной деятельности образовательного учреждения и в будущем.
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