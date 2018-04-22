Выпускники, глубинка ждет

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил ввести обязательное распределение для студентов, получающих образование за счет бюджета. Предлагается, в частности, установить четырехлетний срок распределения после бакалавриата, пятилетний — после специалитета и шестилетний — после магистратуры. Будет ли закон работать?

Ситуация тем неоднозначнее, что в случае отказа от распределения студент-бюджетник обязан будет возместить государству расходы на свое обучение. Вострецов уверен: о бязательное распределение решит вопрос с трудоустройством выпускников.

— Новая инициатива — это попытка вернуться к практике советского времени в условиях рыночной экономики, — заявил глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов . — При этом распределение могло бы оказаться эффективным для выпускников медицинских и педагогических специальностей.

Иногородние выпускники, получившие бесплатное образование в столице, должны возвращаться в регионы и отрабатывать на местах.

Доктор экономических наук Ирина Рукина считает инициативу логичной. Хотя и с некоторыми оговорками.

— Если молодой человек учился за счет государства, то должен государству помочь. Это справедливо, — считает Ирина Михайловна. — Ведь сегодня получается, что учебу молодых людей оплачивает бюджет, а потом они работают на частные компании в России или вовсе уезжают заграницу. Где тут логика? Эксперт считает, что «распределительную» систему стоит вернуть. Но государство должно создать для выпускников вузов условия.

— Нужно вернуть практику бесплатного предоставления жилья или выплаты «подъемных». Да и зарплату нужно в регионах поднимать — чтобы молодой специалист был заинтересован в работе по распределению, — пояснила Рукина. — Иначе получится, что выпускник приехал по распределению, отработал несколько лет и уехал, потому что нет смысла оставаться. В итоге мы получим непрерывную кадровую чехарду. Да и работать выпускники будут не лучшим образом. Зачем напрягаться, строить в той же больнице или школе карьеру, если скоро все равно уезжать? В общем, инициативу нужно тщательно проработать, иначе эффект под вопросом.