Частная жизнь «учителя в законе»

Скандалы в школе и вокруг школы в последние годы стали практически обыденностью. Новости о конфликтах между учителями и учениками появляются с завидной регулярностью, а вот информация о конфликтах учителей с администрацией школы встречалась реже. Вместе с тем, сталкиваться с ними приходится может быть не реже, вот только «выносить сор из избы» образовательные учреждения не любят. И все-таки, эти истории все чаще становятся достоянием общественности. По мнению законодателей, учитель — человек особый, поделился с журналистами своими ощущениями сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий

«Учитель не может, как нормальный человек, вечером выпить рюмку, писать в соцсетях на своей страничке, что он хочет, дружить и общаться, с кем хочет. У нормального человека, в отличии от учителя, частная жизнь может быть», — не без удивления констатировал он.

При этом он заметил, что, несмотря на все указы, зарплаты у учителей небольшие, да и о «недосягаемой высоте», на которую должны быть подняты педагоги, речи не идет. К тому же, по его словам, защитить свои трудовые права учителю очень сложно, а вот засудить за «аморальный поступок», как оказалось, можно. Причем независимо от того, где это происходит: в стенах школы или собственной квартиры.

В ст. 81 Трудового кодекса РФ сказано, что трудовой договор может быть расторгнут в случае «совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы». Правда, юридического понятия «аморальный поступок» не существует, а значит и трактовать его можно по-разному в зависимости от той или иной необходимости.

«Статья работает не для того, чтобы сделать всех учителей высоконравственными, а чтобы любого учителя, не понравившегося администрации — легко уволить. Для увольнения учителя нужны серьезные основания. Вынудить уйти легче», — уверен Всеволод Луховицкий.

Для этого, пояснил он, можно сократить часы без его согласия, составить неудобное расписание, придираться по мелочам. Но если учитель не понимает, то тут и вспоминают об «аморальном проступке». «Нельзя даже апеллировать к профсоюзу», — объяснил Луховицкий.

А главное, добавил он, таким образом наносится серьезный ущерб репутации учителя.

В последние 5 лет за «аморалку» только в московских школах ежегодно увольняют по 10-15 педагогов.

Знания иногда отягощают

Казалось бы, лишние знания никому не мешают, но не в случае с учителем географии московской школы № 1256 Светланой Колядовой. Минувшим летом она была уволена за «аморальный проступок, несовместимый с педагогической деятельностью». Учителя с 37-летним стажем и высшей категорией коллеги обвинили практически в исполнении стриптиза во время урока.

«Меня обвинили в том, что я якобы повернулась спиной к классу и задрала блузку. И началось обсуждение — учительница якобы станцевала стриптиз перед восьмиклассниками», — рассказала Светлана Колядова.

Информацию подхватили СМИ, одно из которых даже пригласило директора школы, которая и «ославила» учителя уже на весь белый свет.

Правда, как заметила Светлана Колядова, в ее возрасте вообще тяжело что-либо высоко задирать. К тому же после операции на стопе она ходила с палочкой.

Как-то сложно себе представить стриптиз в исполнении немолодой дамы с костылем.

Но как уверяет педагог, на самом деле все дело в ее знании Трудового кодекса. Согласно ему даже школьный учитель имеет право на отдых, обед и прочие человеческие нужды. К уроку тоже надо успеть подготовиться. Правда, время на все это у учителя есть только на перемене.

Вот только директор школы, по словам Светланы Колядовой, уверена, что в эти короткие минуты учитель должен дежурить и внимательно наблюдать за резвящимся в перерывах между уроками подрастающим поколением. И вообще, у учителя, который занят свои делом, на чтение Трудового кодекса времени быть не может, считает руководитель образовательного учреждения.

Если с таким положением дел учитель не согласен, то ждет его суровое наказание. Что, собственно, и произошло со Светланой Колядовой. Правда, она не сдалась и обратилась в суд, который не только восстановил ее на работе, но и постановил выплатить компенсацию за те месяцы, что она была лишена работы.

Финансовая грамотность аморальна

Желание понять загадочную формулу расчета учительской зарплаты, оказывается, тоже можно трактовать как аморальный проступок. Во всяком случае, для учителя математики школы № 2097 Натальи Меднис любопытство обернулось тяжбами с руководством школы.

В октябре 2017 года ее уволили, по версии школьной администрации, за нападение на социального педагога, а ранее ее обвиняли еще и в угрозах в адрес руководителя одного из корпусов школы. Правда, как уверяет Наталья Меднис, даже сам социальный педагог это нападение отрицает.

«В 2015 году у меня упала заработная плата за месяц на 2 500 рублей. В августе 2015 года деньги были возвращены с записью «техническая ошибка». Я решила разобраться. Зарплата учителя рассчитывается по сложной формуле, в которой не каждый может разобраться и поняла, что руководитель платит неправильно», — рассказала она.

Как член профсоюза Наталья Меднис обратилась за консультацией, после чего обратилась с вопросами к руководителю школы, а затем и к главе профсоюза. После этого, по ее словам, и начались гонения.

«В результате противостояния 17 октября 2017 года мне принесли документ, где меня увольняли по статье за аморальный поступок. Меня обвинили в нападении на социального педагога, а в конечном итоге совершение насилия на педагогом», — сообщила учитель. Ситуация также обернулась тяжбой.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Danny Gys С учителями-мужчинами все проще

Преподаватель физкультуры школы № 170 Валерий Литвинов был уволен 20 июня 2017 года за неподобающий интерес к детям по статье «аморальный проступок, несовместимый с педагогической деятельностью».

Будучи председателем профсоюза школы Валерий Литвинов, обратил внимание на выдачу учителям уведомлений о понижении нагрузок, а значит и зарплаты, которые заставляли подписывать «задним числом». Попытка отстоять права коллег привела к тому, что учителя обвинили в «подрывной деятельности в коллективе» и даже педофилии.

«Я учитель физической культуры. У меня прямой контакт с детьми в обязанностях. Я должен их страховать, обучить, откорректировать в случае неправильного выполнения упражнения. Телепатически это сделать невозможно», — подчеркнул он.

Однако ни администрация школы, ни состоявшийся в феврале 2018 года суд не приняли во внимание даже видеозапись уроков, а вот фото, где учитель физкультуры прикасается к ученице, подстраховывая ее, посчитали аргументом.

Валерий Литвинов также рассказал, что накануне увольнения администрация школы обзванивала родителей учеников с целью накопать что-то на меня. А 23 июня его вызвали к директору и предлагают расписаться в документе об увольнении. Единственным объяснением со стороны руководства было нарушение Конвенция о правах ребенка. Сейчас учитель остался без работы, намерен снова судиться и вернуться в школу.

Покой им только снится

Ни один из уволенных учителей не сложил руки и продолжает борьбу за свои права и доброе имя. Однако все они обращают внимание на ст. 28 закона «Об образовании», который фактически дает неограниченные права директору. Как считают учителя, в результате руководство школ нередко злоупотребляет своим положением.