Мускусную крысу поймали на территории школы в Ленинградской области 

В подвале школы в Ленинградской области объявилась мускусная крыса. Для поимки ондатры администрация учебного заведения вызвала сотрудников поисково‐спасательного отряда «Тосно», сообщил сайт «Невские новости».
Информация о диком звере поступила в спасательную службу утром 20 апреля в Тосно. Специалистам понадобилось меньше часа, чтобы поймать ондатру. Никто из воспитанников школы, как и сам грызун, не пострадал.
Комментариев о случившемся от администрации учебного заведения получить не удалось.
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