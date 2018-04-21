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Мускусную крысу поймали на территории школы в Ленинградской области
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Мускусную крысу поймали на территории школы в Ленинградской области 

360tv.ru 2 часа назад
В подвале школы в Ленинградской области объявилась мускусная крыса. Для поимки ондатры администрация учебного заведения вызвала сотрудников поисково‐спасательного отряда «Тосно», сообщил сайт «Невские новости».
Информация о диком звере поступила в спасательную службу утром 20 апреля в Тосно. Специалистам понадобилось меньше часа, чтобы поймать ондатру. Никто из воспитанников школы, как и сам грызун, не пострадал.
Комментариев о случившемся от администрации учебного заведения получить не удалось.
Сотню шпицев забрали по решению суда из квартиры в Тюмени, где хозяйка содержала животных в антисанитарных условия. Женщина не выводила их на прогулку, кормила дважды в неделю и держала некоторых питомцев в переносках.
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