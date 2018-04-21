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Выпускники вузов найдут работу на краевой ярмарке вакансий
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Выпускники вузов найдут работу на краевой ярмарке вакансий 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
26 апреля в Молодёжном центре Краснодара пройдёт ярмарка вакансий, на которой компании региона предложат студентам и выпускникам работу, сообщили пресс-службе администрации края. Организации представят вакансии в сфере общественного питания, досуга, торговли, связи, рекламы, финансовых услуг. Как рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, среди участников ярмарки будут отели, санатории, гостиницы и детские лагеря, которые активно ищут вожатых, поваров, официантов, горничных и администраторов на высокий сезон.
Во время проведения ярмарки молодые люди смогут пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование, принять участие в программе в сфере профессиональной ориентации, посетить мастер-классы и тренинги.
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