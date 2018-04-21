В Москве пройдет конференция по образованию и воспитанию младших школьников

С 16 по 20 мая 2018 года в Москве состоится VII Международная научно-практическая конференция ЕССЕ-2018 (Early Childhood Care and Education, воспитание и обучение детей младшего школьного возраста). Это совместное мероприятие МГУ имени М. В. Ломоносова и Московской педагогической академии дошкольного образования (МПАДО) будет посвящено педагогике и психологии детства, содержанию и организации дошкольного образования. Более подробную информацию можно узнать на сайте конференции.

В программе ЕССЕ-2018 — пленарные заседания, научные секции и круглые столы, а в третий день мероприятия в рамках «Открытой образовательной программы» планируется практикум, доступный для воспитателей, методистов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), родителей, студентов и аспирантов педагогических вузов и просто тех, кому интересно знать, что происходит в дошкольном образовании.

Во время конференции ученые, практики и педагоги из разных стран поделятся своими идеями, концепциями, техниками и инновационными теориями в области раннего развития детей и дошкольного образования. О своих достижениях расскажут региональный вице-президент ОМЕП (OMEP — Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire, всемирная организация по образованию детей дошкольного возраста) по Европе Стеллакис Нектариос ( Греция ); профессор Гетеборгского университета, директор Центра исследований обучения, взаимодействия и опосредованной коммуникации в современном обществе Роджер Сальо ( Швеция ); президент Международного союза психологических наук при ЮНЕСКО , президент Пан-Африканского психологического союза Сазасивэн Купер ( ЮАР ); профессор, заведующий кафедрой дошкольного образования Немецкого свободного университета Вольфганг Титце и другие.

В программе предусмотрена работа около 30 секций, охватывающих разные аспекты воспитания и обучения детей. Среди тем, которые будут на них рассматриваться — игровая деятельность, развитие способностей детей, социология дошкольного детства, подготовка педагогических кадров, инвестиции в дошкольное образование и включение в образование цифровых технологий. Все мероприятия будут проходить на английском языке с полным синхронным переводом. На специализированной выставке «Современное дошкольное образование» около 50 компаний предоставят гостям новейшие книги, методики, игрушки и продукты для оснащения дошкольных образовательных учреждений.

Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» была учреждена как продолжение Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста, прошедшей под эгидой ЮНЕСКО в 2010 году. В 2011 году I Конференцию посетили участники из 7 государств, а в прошлом году в VI Конференции приняли участие специалисты из 35 государств.

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