Католическая церковь Германии сдает позиции

Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика» Гамбург стал символом кризиса католической церкви. Епархия Гамбурга находится на грани банкротства. Восемь католических школ должны быть закрыты. Под угрозой ликвидации также находится половина католических приходов, медицинские клиники и дома престарелых. Похожая участь вскоре ожидает церкви и школы в землях Шлезвиг-Голдштейн и Мекленбург. О роли церкви в немецком обществе сегодня рассказывает Наталья Маурер. Христианская религия в лице католической церкви активно сдает свои позиции. Закрытие религиозных школ на севере Германии говорит о том, что католическую церковь совершенно не интересует воспитание нового поколения её последователей. Лютеране бросили эту затею уже давно. Возможно, что следующими начнут сдавать свои позиции либерализм и демократия, принципы которых уже не позволяют контролировать огромные потоки данных. Массовый поток иммигрантов на территорию Германии привел к тому, что в некоторых районах Гамбурга начальные классы состоят в основном из детей иммигрантов из Турции и Ближнего Востока. Интеграция в таких условия практически невозможна. Если в первом классе из 30 человек учится всего двое или трое детей, родным языком которых является немецкий, то не понятно, кто кого будет в этой ситуации интегрировать. Пример из жизни: в одной из обычных начальных школ на общем собрании большинство родителей не понимали немецкого языка, некоторые пришли с переводчиками-волонтерами, некоторым переводили старшие дети или знакомые. Учителям приходилось перекрикивать то родителей, то переводчиков, то плачущих малолетних детей. Призывы к порядку не давали результата: переводчикам приходилось говорить громко, чтобы их услышали мамы в хиджабах. Директор школы, извиняясь, предупредил, что в школе будут праздновать христианские праздники, но поспешил подчеркнуть, что только самые главные. На просьбу разойтись по классам отреагировало всего 6 родителей из 30-ти, остальные не поняли, чего от них хотят и ушли домой.

Католическая школа в Гамбурге

В такой ситуации немцы-католики и иммигранты-христиане, готовые платить за обучение в частной школе, стараются отдать своих детей в католическую школу. Детей из католических школ охотно берут в государственные гимназии. Всем понятно, что потом в гимназии дети будут учиться вместе с приезжими, не важно, кто они и откуда приехали. Немцы-католики и иммигранты христиане, как правило, уважительно относятся к мусульманской религии, однако при таком количественном соотношении, они чувствуют себя в меньшинстве и очень неуютно. Католическая епархия Гамбурга (Erzbistum Hamburg) является самой большой по территории в Германии. Первые католические школы здесь стали появляться еще в середине XIX века. На сегодняшний день на территории Гамбурга действует 21 католическая школа. Они считаются частными, хотя 85% стоимости обучения каждого ученика финансирует город, а остальные 15% оплачивают родители и католическая церковь. В январе 2018 года из-за плачевного финансового положения католическая церковь объявила о закрытии восьми школ. Все учебные заведения, подлежащие закрытию, находятся в социально неблагополучных районах города. Поскольку сумма платы за школьное обучение рассчитывается от доходов родителей, а эти районы преимущественно бедные, средняя сумма оплаты составляет 48 евро в месяц (при максимальной 100 евро в месяц). В результате, денег на покрытие 15% стоимости обучения не хватает и образуется финансовый дефицит. Кроме того, техническое состояние большинства католических школ оставляет желать лучшего. На ремонт и модернизацию зданий денег тоже нет. Школа стала слишком дорогим удовольствием, поэтому и судьба оставшихся школ остаётся под вопросом. Финансовый коллапс Общая сумма долга католической епархии в Гамбурге составляет 80 миллионов евро. По прогнозам финансового аудитора Ernst & Young, к 2021 году сумма долга сильно возрастет и составит уже 350 миллионов. Основная причина дефицита — неграмотная финансовая политика епархии. При расчете бюджета последних лет не была учтена возрастающая стоимость пенсионных расходов для учителей с 518 миллионов евро до 688 миллионов в год, а также снижение поступлений от церковного налога. Епархия Гамбурга имеет очень большую территорию и при этом очень низкий процент населения, принадлежащего к католической конфессии — примерно 402 тысячи человек. К тому же число тех, кто платит церковный налог, постоянно уменьшается. Ожидается, что к 2050 году церковный налоговый сбор на территории епархии снизится с 95 миллионов евро в год до 73 миллионов. Закрытие восьми школ позволит сэкономить 13 миллионов евро плюс дополнительно около 100 миллионов евро инвестиций, необходимых для модернизации учебных зданий. Эрцбишоф (глава епархии, архиепископ) Гамбурга Штефан Хессе надеется на солидарность финансово обеспеченных земель Германии, в которых проживает намного больше католиков. Для этого ему надо убедить в необходимости финансовой помощи все 27 католических епархий. Достаточно сложная задача. Принцип христианства — солидарность Где же основной из принципов христианской религии — принцип солидарности? Этот вопрос с возмущением задают прихожане из социально неблагополучных районов. По их мнению, распределение средств должно быть равномерным, иначе получается, что для католической церкви существуют «достойные» католики и «недостойные». Именно в малообеспеченных районах католические школы являются последним островком христианства. Так, католическая школа в районе Гарбург (Harburg) была основана в 1860 году еще до строительства католической церкви. Школа и капелла находились в небольшом жилом помещении, а в 1885 году в ней обучались уже 158 учеников. Школа пережила период правления национал-социалистов с 1939 по 1945 год, преподавание религии в ней в это время было запрещено. Лишь с 1946 года школа снова стала католической. Сегодня, спустя 158 лет, школе угрожает закрытие. В школе Гарбурга и также подлежащей закрытию школе из соседнего района Нойграбен на сегодняшний день обучается примерно 1500 детей. Население этих южных районов города на 50% состоит из иммигрантов, а 80% детей в обычных городских школах — приезжие, представители мусульманской конфессии. Ученики католических школ, как правило, немцы-католики, выходцы из Португалии, Польши, немцы-переселенцы из бывшего СССР католической или лютеранской конфессии, поскольку лютеранских школ в Германии не существует. Обучение в католической школе Католические школы сегодня — это не столько религиозные учреждения, сколько культурные. Каждый день начинается с короткой молитвы, дети изучают библейские истории и празднуют католические праздники. Однако обучение прививает детям скорее либерально-гуманистические ценности, чем религиозные. В противном случае, принципы государства и католические догмы вызывали бы в умах современных детей когнитивный диссонанс, т.к. в связи с научной революцией многие утверждения Библии не столь незыблемы, и к Святому писанию сегодня обращаются исключительно по моральным вопросам. Изучение библейских историй обогащает культурный уровень учеников, поскольку вся художественная литература так или иначе построена на вечных темах и образах Библии. Другим немаловажным преимуществом современных католических школ является дисциплина, недостаток которой сильно ощущается в обычных городских. Большой приток иммигрантов усложняет процесс воспитания детей в государственных образовательных учреждениях. Недостаточное знание немецкого языка и культурные различия препятствуют интеграции. Расселение иммигрантов в социально неблагополучных районах приводит к образованию гетто. Здесь вспоминается Тило Сарацин, автор книги «Германия. Самоликвидация» (Thilo Sarrazin, ∎Deutschland schafft sich ab∎, 2010), который высказывал свои опасения по поводу интеграции большого количества иностранцев. Книга вызвала широкий общественный резонанс. Многие увидели в ней национализм и попытку принизить умственные способности иммигрантов из Турции и Ближнего Востока, особенное возмущение по этому вопросу высказала турецкая диаспора. Возможно, что некоторые утверждения Сарацина сильно преувеличены. Например, жесткой критике подверглось его утверждение о том, что от 50 до 80% умственных способностей передаётся генетически. Однако в вопросах дисциплины и культурных ценностей он был, скорее всего, прав. Протест и демонстрации Решение о закрытии школ вызвало широкий протест католической диаспоры Гамбурга, которая вывела на демонстрацию около 5000 человек. Люди чувствуют себя брошенными на произвол судьбы, преданными католической церковью. Обещание епархии о том, что все дети будут иметь возможность закончить свое обучение, не вызвало утешения. Школы, которые перестанут принимать новых учеников, очень быстро превратятся в школы-призраки. Количество учащихся будет уменьшаться, сегодняшние первоклассники будут постоянно младшими детьми в школе. Как будет функционировать этот план, когда в школе останется всего пара классов и что будут делать учителя, которые уже сейчас начинают срочно подыскивать себе другое место работы? Смогут ли и так переполненные государственные школы создать дополнительные классы для 3000 детей из закрывающихся католических школ? Многие члены католической диаспоры считают, что католическая церковь своим заявлением шантажирует государство, вынуждая его взять на себя полное финансирование католических школ, и требуют независимого финансового контроля. В открытом письме с просьбой о помощи католики Гамбурга обратились к Папе римскому Франциску. Повлияет ли это обращение и акции протеста на окончательное решение епархии в середине мая, пока неизвестно. По ком звонит колокол? Начало конца «Тот, кто закрывает сегодня католические школы, будет иметь в будущем пустые церкви. Время народной церкви прошло», — пишут в заголовках немецкие газеты. В ближайшие десять лет «финансовый кризис» католической церкви ожидает и другие земли Германии. В связи с этим возникает множество вопросов о роли христианской церкви в современном обществе. Австрийский философ, профессор Венского университета Конрад Пауль Лиссман (Konrad Paul Liessmann) в одной из бесед на канале SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) говорил о том, что «религия всегда была утешением для бедных. Религиозные верования дают иллюзорные, фиктивные утешения, переносят победу в виртуальную область и потому не способствуют реальным достижениям и освобождению. Роль религии сегодня берут на себя социальные сети, рейтинги в соц-сетях создают иллюзию значимости и принадлежности к чему-то важному, однако в реальной жизни человек, как и раньше остается бедным и одиноким. Виртуальный мир социальных сетей — это Небеса, обещанные религией после смерти». Новая религия Сегодня человеческий опыт, индивидуализм и чувства перестают иметь большое значение. Похоже, что не только религия, но и эпоха гуманизма подходит к концу. Современные технологии на основе алгоритмов будут лучше самого человека знать, что ему есть, куда пойти, какая книга будет ему интересна и с кем совместная жизнь создаст меньше проблем. Многие из таких алгоритмов функционируют уже сегодня. Все большее значение имеют цифровые данные, а человек оценивается по объему своего вклада в общую базу данных. Нейробиологи утверждают, что человеческий организм работает на алгоритмах, а компьютерные технологии со времен Алана Тьюринга пытаются эти алгоритмы расшифровать. И, если нейробиологи не ошибаются насчет алгоритмов, то когда-нибудь им такая расшифровка все-таки удастся. Люди постепенно перестают общаться напрямую друг с другом. В их общении появляется промежуточное звено — какой-либо гаджет и связанная с ним виртуальная реальность. «Эпоха новой религии — датаизма приближается с огромной скоростью. Никто не знает, каким будет мир в ближайшем будущем. И, если раньше человек обращался к Библии для решения сложных моральных вопросов, то сегодня мы обращаемся к своим чувствам и совести, чтобы на их основе принять то или иное решение. В эпоху алгоритмов правильное для человека решение будет принимать компьютер, потому что человеческий мозг не способен обработать слишком большое количество данных», —утверждает историк Юваль Ной Харари, автор книги «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня».