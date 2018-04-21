Попробовать самому: как московским школьникам помогают выбрать профессию

Производство без отрыва от учебы

Пока одноклассники надеялись поступить на юридический факультет, Евгений Парменов мечтал о работе со станками. Любовь к технике привил папа: он работал на производстве. «Привлекало то, что можно создавать самому какие-то детали, вещи — все, что захочешь», — вспоминает Евгений.

Сейчас ему 19, и он студент Московского государственного образовательного комплекса, будущий технолог машиностроения. Он учится работать на самых современных станках, налаживать их. Евгений Парменов уже успел стать призером чемпионата «Московские мастера» по стандартам Worldskills Russia. По его словам, сегодня рабочая профессия — это престижно, потому что современное оборудование требует высокой квалификации. «Этот человек должен уметь общаться с людьми — с начальником, с подчиненными, —должен работать с разным оборудованием — с каким скажут. Уметь должен все», — говорит он.

Базовая кафедра Московского государственного образовательного комплекса расположена в технополисе «Москва». Это рай для таких же, как Евгений, любителей современной техники. Комплекс уникален тем, что предоставляет практико-ориентированное образование с первого класса школы по четвертый курс техникума. То есть сюда могут приходить еще детьми, а заканчивать обучение уже квалифицированными работниками.

Здесь учат обращаться со станками, которые применяют в машиностроении, программировать оборудование, создавать 3D-модели, знакомят с основами робототехники и многому другому.

«Площадку мы проектировали вместе с экспертами по стандартам Worldskills, на ней возможно проведение разного рода чемпионатов, и VI региональный чемпионат «Московские мастера» проводился именно здесь», — рассказывает Игорь Артемьев , директор Московского государственного образовательного комплекса.

Чемпионы города становятся мастерами производственного обучения и тренируют студентов в специальных кружках. Здесь же проходят тренировки национальной сборной перед чемпионатом мира по стандартам Worldskills по направлениям «Полимеханика и автоматика» и «Промышленная автоматика».

Для студентов здесь есть интерактивное расписание, аудитории с современными компьютерами и шкафчики для мобильных телефонов (приносить их на занятия запрещено).

Выбрать верную дорогу

Московский государственный образовательный комплекс стал одной из площадок, на которой реализуется проект «Профессиональная среда». Он направлен на то, чтобы помочь школьникам определиться с будущей профессией, попробовав свои силы на практике.

Проект существует пять лет. Количество его участников постоянно растет. С начала учебного года в 540 профориентационных мероприятиях приняли участие более 34 тысяч школьников. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого учебного года. Чаще всего дети хотят попробовать себя в сфере услуг: знакомятся с профессией повара, официанта, парикмахера. На втором месте — творческие специальности.

Самый простой способ понять, совпадают ли желания ребенка и его способности, — пройти тестирование на сайте проекта «Профессиональная среда».

Другой вариант — прийти на день открытых дверей «Сто дорог — одна твоя» в колледж, в котором есть нужная специальность. Ближайшие мероприятия (в них примут участие более 200 столичных колледжей) пройдут 21 и 28 апреля. Программу дней открытых дверей можно найти на портале среднего профессионального образования города Москвы

Также в городе проходят ежемесячные профессиональные фестивали. Здесь школьников на практике знакомят с технологиями будущего.

«Основная идея фестиваля состоит в знакомстве школьников с простыми операциями, которые, возможно, сейчас нам кажутся еще немного странными. Мы не привыкли встречаться с ними в повседневной жизни, но через пять лет это будет привычная технология, так же как, например, сейчас использование сенсорных экранов», — говорит руководитель центра дополнительного образования колледжа архитектуры, дизайна и реинжинирига № 26 Анастасия Кожепенько.

Ближайший фестиваль пройдет 21 апреля на базе Московского государственного образовательного комплекса. Для участия нужно пройти тестирование. С его результатами школьник приходит на мероприятие, которое длится три часа (зарегистрироваться можно на сайте проекта). Здесь он составляет индивидуальный маршрут и идет знакомиться с выбранными специальностями. На фестивале 21 апреля будет представлено 17 направлений. Участники смогут узнать больше о предпринимательстве, мобильной и промышленной робототехнике, лазерных и беспилотных технологиях и многом другом.

Также в этом году планируется создать сообщество волонтеров-профориентаторов. Это, по мнению руководителя проекта «Профессиональная среда» Надежды Широковой, поможет школьникам лучше понять свои склонности, оценить сильные или слабые стороны.

Чтобы стать участником, нужно заполнить форму на странице официального сообщества в шапке профиля. Позже со школьником свяжутся и пригласят на встречу.

Выгода для предприятий

По словам начальника отдела по реализации молодежных проектов регионального московского отделения Союза машиностроителей России Ильи Гаранина, проект «Профессиональная среда» позволяет на выходе из колледжа получить подходящего специалиста. Он знает это по своему опыту работы на предприятии.

«Раньше, когда к нам приходил молодой человек после колледжа, мы тратили где-то два-три года на его адаптацию. Его в колледже учили одному, то есть рассказывали, что вот станок, на нем надо делать только вот эти две операции. Он приходит — а ему надо делать 60–70 операций. И качество оставляло желать лучшего: новички могли делать порядка 40 процентов брака», — рассказал он.

Союз машиностроителей России открыл свою кафедру на базе Московского государственного образовательного комплекса. В результате показатели молодых специалистов значительно улучшились, а количество брака снизилось на 24 процента.