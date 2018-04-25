Ещё
Госсовет Татарстана обсуждает обращение в Госдуму по языковому вопросу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госсовет Татарстана обсуждает обращение в Госдуму по языковому вопросу 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Депутаты включили в повестку дня заседания парламента РТ обращение по поводу внесенных в Госдуму поправок в закон «Об образовании в РФ».
Напомним, эти поправки, внесенные в Госдуму РФ 10 апреля несколькими депутатами Госдумы, могут сделать преподавание и изучение государственных языков субъектов РФ добровольным и не в ущерб преподаванию государственного языка РФ (русского).
Предложение включить в повестку дня заседания этот вопрос внес председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров. В своем выступлении он сравнил защиту государственного языка РТ с защитой государственности республики. Депутат Госсовета РТ Разиль Валеев назвал внесенные в Госдуму поправки, исключающие преподавание государственных языков субъектов РФ из обязательной части учебных программ, «поминками по родным языкам». «Если преподавание государственных языков субъектов РФ станут факультивными, это в итоге приведет к потере национальной культуры», — сказал депутат. Он призвал Госсовет РТ принять обращение к председавтелю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не принимать поправки в законопроект. А также исключить неопределненность в федеральном государственном образовательном стандарте — прописать в нем обязательное преподавание государственных языков субъектов РФ.
Против поправок в закон «Об образовании в РФ» высказался и депутат Дмитрий Самаренкин, по национальности чуваш. Он сказал, что получает массу протестных обращений от своих соплеменников по этому законопроекту. « Этот законопроект до добра не доведет», — заявил Самаренкин.
АиФ Казань: последние новости
Как не родной. Татарский язык окончательно станет добровольным? Спикер Госсовета РТ предложил отменить добровольность изучения татарского В Татарстане утвердили список востребованных профессий до 2025 года
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру280
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»51
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»186
Пока вы спали: Су-57 «провалились»134
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами46
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение