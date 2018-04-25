Госсовет Татарстана обсуждает обращение в Госдуму по языковому вопросу 

Депутаты включили в повестку дня заседания парламента РТ обращение по поводу внесенных в Госдуму поправок в закон «Об образовании в РФ».
Напомним, эти поправки, внесенные в Госдуму РФ 10 апреля несколькими депутатами Госдумы, могут сделать преподавание и изучение государственных языков субъектов РФ добровольным и не в ущерб преподаванию государственного языка РФ (русского).
Предложение включить в повестку дня заседания этот вопрос внес председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров. В своем выступлении он сравнил защиту государственного языка РТ с защитой государственности республики. Депутат Госсовета РТ Разиль Валеев назвал внесенные в Госдуму поправки, исключающие преподавание государственных языков субъектов РФ из обязательной части учебных программ, «поминками по родным языкам». «Если преподавание государственных языков субъектов РФ станут факультивными, это в итоге приведет к потере национальной культуры», — сказал депутат. Он призвал Госсовет РТ принять обращение к председавтелю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не принимать поправки в законопроект. А также исключить неопределненность в федеральном государственном образовательном стандарте — прописать в нем обязательное преподавание государственных языков субъектов РФ.
Против поправок в закон «Об образовании в РФ» высказался и депутат Дмитрий Самаренкин, по национальности чуваш. Он сказал, что получает массу протестных обращений от своих соплеменников по этому законопроекту. « Этот законопроект до добра не доведет», — заявил Самаренкин.