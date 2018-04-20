Финальный тур Общероссийской олимпиады для школьников пройдет в Православном университете

В главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 23 и 24 апреля состоятся суперфинальный тур и торжественная церемония закрытия Х Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры».

В образовательном учреждении соберутся 190 учеников из 33 регионов России

— Один из первых туров прошел в феврале. Церемония закрытия состоится 24 апреля — в этот день призеры и победители получат не только призы и грамоты, но льготы при поступлении в высшие учебные заведения, — сообщил Анатолий Жильцов, пресс-секретарь Православного университета.