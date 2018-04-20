В Германии 18 человек пострадали из-за распыления в школе перцового баллончика

В школе немецкого города Лоллар 18 человек пострадали из-за того, что неизвестные распылили перцовый баллончик. Об этом пишет Giessener Allgemeine.

Как отмечается, инцидент произошел в одном из корпусов школы Клеменса Брентано во время перемены в 9.40 (10.40 мск). Вещество распылили в женском туалете. 17 школьникам в возрасте от 12 до 18 лет оказали медицинскую помощь на месте, еще одного учащегося госпитализировали. Из корпуса были эвакуированы 300 учеников.

По данным издания, в настоящее время на месте работают полицейские, пожарные и спасатели. Подъезд к школе перекрыт.

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