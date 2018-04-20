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В Германии 18 человек пострадали из-за распыления в школе перцового баллончика
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В Германии 18 человек пострадали из-за распыления в школе перцового баллончика 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Reuters
В школе немецкого города Лоллар 18 человек пострадали из-за того, что неизвестные распылили перцовый баллончик. Об этом пишет Giessener Allgemeine.
Как отмечается, инцидент произошел в одном из корпусов школы Клеменса Брентано во время перемены в 9.40 (10.40 мск). Вещество распылили в женском туалете. 17 школьникам в возрасте от 12 до 18 лет оказали медицинскую помощь на месте, еще одного учащегося госпитализировали. Из корпуса были эвакуированы 300 учеников.
По данным издания, в настоящее время на месте работают полицейские, пожарные и спасатели. Подъезд к школе перекрыт.
Ранее во Флориде неизвестный расстрелял двоих полицейских.
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