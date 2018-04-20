Учителем года — 2018 в НСО стала преподавательница информатики

Лучшую учительницу НСО поздравил врио заместителя Губернатора Сергей Нелюбов . Он также добавил, что с каждым годом участников в конкурсе становится все больше.

В конкурсе принимали участие 39 преподавателей. Победительнице вручили диплом министерства образования региона, сертификат на получение премии Правительства Новосибирской области в размере 200 тысяч рублей и наградную стелу. Теперь Марина Прохорова будет защищать честь Новосибирской области на Всероссийском конкурсе, который пройдет в городе Санкт-Петербурге

На торжественном закрытии конкурса присутствовали представители органов власти, ветераны педагогического труда, профсоюзов образования и науки региона, и другие.

Начался конкурс 16 апреля. В нем участвовали 39 лауреатов из всех муниципальных районов и городских округов. Все финалисты получили дипломы и памятные значки. Также пять лауреатов конкурса получили премии Правительства Новосибирской области в размере 25 тыс. рублей.