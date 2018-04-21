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В Орле познакомят студентов и работодателей
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В Орле познакомят студентов и работодателей 

РИА 57 56 минут назад
Фото: РИА 57
Студентов и выпускников ОГУ имени И. С. Тургенева приглашают принять участие в уникальном форуме «Твоя карьера в регионе».
На одной площадке встретятся представители ведущих предприятий региона и их потенциальные коллеги.
«Придя на Форум, вы получите шанс пообщаться с работодателями, попробовать себя в роли соискателя и оценить свою конкурентоспособность на рынке труда-2018», — указано в анонсе мероприятия.
Форум состоится 26 апреля в фундаментальной библиотеке (пл. Каменского, 1) Начало в 11:00.
Запись на форум по ссылке.
Сообщение В Орле познакомят студентов и работодателей появились сначала на РИА 57.
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