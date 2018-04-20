В «Оренбургском ЦСМе» школьникам рассказали о метрологии и сертификации

Только завершила свою работу ХI специализированная выставка «Образование и карьера-2018», которую посетили несколько тысяч школьников — будущих абитуриентов. И если на выставке можно виртуально ознакомиться со всеми предложениями ВУЗов и других образовательных учреждений, то на практике посмотреть чем же придется заниматься будущему специалисту, к примеру в сфере метрологического обеспечения производства, можно только на практике. Уже традиционно ученики лицея №5 г. Оренбурга посещают с этой целью ведущие предприятия области и 17 апреля с ознакомительной экскурсией ученики 8 «А» класса посетили Федеральное бюджетное учреждение ««Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Оренбургской области », где ребята познакомились с профессией метролога.

Директор ФБУ «Оренбургский ЦСМ» Сергей Бойко рассказал ребятам об истории становления палаты мер и весов на территории Оренбургской области в далеком 1925 г. и о том, как во время Великой Отечественной войны качество производимой военной техники стало важным вкладом в победу нашей страны.

«Сегодня количество инженерных специальностей, в рабочих программах которых присутствуют метрология, стандартизация и сертификация стремительно сокращается, именно поэтому необходимо еще со школьной скамьи формировать важность работ по обеспечению единства измерений. На экскурсии школьники физико-математического класса познакомились с понятием поверки средств измерений и для них стало большим удивлением, что множество приборов, к которым они привыкли в жизни могут показывать неправильно, а зачастую от этого зависит жизнь и безопасность. Экскурсия продлилась почти 2 часа и, надеюсь, очень поможет ребятам сделать выбор своей будущей профессии», — отметил директор ФБУ «Оренбургский ЦСМ» Сергей Бойко.