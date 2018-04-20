Минобрнауки: наказание за необъективную оценку всероссийских проверочных несут директора

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Ответственность за необъективную оценку всероссийских проверочных работ несут директора тех школ, где результаты завышаются. Об этом заявил в пятницу замглавы Минобрнауки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Московском международном салоне образования, который проходит на ВДНХ с 18 по 21 апреля.

"Мы третий год подряд проводим всероссийские проверочные работы, это федеральные контрольные работы для всех 45 тыс. школ, начиная с 4-го класса. У нас есть проблемы с объективностью этих работ, и у нас вся инспекция сегодня направлена на те школы, где необъективные результаты, и наказываем директоров и учителей, если они завышают оценки", — сказал Кравцов.

Он добавил, что при помощи работ после каждого года обучения видны слабые и сильные стороны школ. «Провал в PISA (международное сравнительное исследование в области образования) — это 8-9 класс. Так как у нас начальная школа сильная, мы ее особо не трогаем, мы контролируем те провалы и те проблемы, которые у нас есть в основной школе. У нас сегодня есть полная информация по качеству образования по каждой школе, по каждому ученику», — заключил Кравцов.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.