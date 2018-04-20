За дипломом — в Россию

«Я инженер, учусь на бакалавриате РГУ нефти и газа имени Губкина», — рассказывает боливийка Нелли. «Я актер, выпускник ГИТИСа, переехал в Москву в марте 2013 года», — вспоминает американец Дэниэл. «Я уехала из Парижа и поступила в вуз Воронежа на туристический менеджмент», — делится француженка Мелисса.

Все трое: Нелли, Дэниэл и Мелисса — иностранцы из дальнего зарубежья, которые приехали в Россию за престижным дипломом. И таких студентов, как они, из года в год в отечественных вузах становится все больше, — только за последние три года их число возросло с 200 до 250 тысяч. Корреспондент редакции «МИР 24» выяснила, почему наше образование стало настолько популярным у иностранцев и на какие льготы зарубежный абитуриент может рассчитывать при поступлении в вуз России в 2018 году.

Советская школа

{} Бум «образовательного туризма» — не новость для отечественных вузов.

Венгрия, Словакия, Впервые программы по приему иностранных студентов из дружественных Советскому Союзу стран ( Куба Польша , ГДР, Чехия Вьетнам ) открылись в университетах Москвы и Ленинграда еще в начале 50-х годов.

За следующие 40 лет они успели выпустить около полумиллиона студентов из 150 стран, в том числе Северной Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Самым большим спросом в 70-е и 80-е годы пользовались инженерно-технические специальности (53%), медицинские (18%) и гуманитарные факультеты (17%).

Развал Советского Союза сказался на престиже образования в России болезненно — в 1992 году на обучение приехали лишь около 35 тысяч абитуриентов против 120 тысяч в 1990 году.

Вторая волна популярности российских дипломов началась уже в следующем столетии, с 2005-2007 годов. Правда, теперь студенты приезжают в Россию совсем за другим образованием и из других стран.

По данным исследования Высшей школы экономики, 79% поступающих иностранцев — выходцы из стран бывшего СССР, 20% приходится на долю дальнего зарубежья: Северной Африки, Восточной Европы, Китая , Вьетнама, США . В XXI веке точные науки вроде информатики и вычислительной техники ушли для студентов на второй план.

В последние годы медицина стала направлением номер один по востребованности у иностранных студентов. Высока популярность таких направлений как международные отношения, экономика, филология, лингвистика, нефтегазовое дело и строительство.

Куда поступают иностранцы?

{} Их всех университетов страны лидером по числу иностранных студентов остается Российский университет дружбы народов (РУДН) в Москве вместе с его сочинским филиалом. В 2018 году в нем обучаются 8,5 тысяч иностранных студентов из 155 стран мира.

По сравнению с советскими временами, сильно изменилась и география обучения студентов из-за рубежа. С 2010 года все больше ребят подают заявки на обучение в регионах, например, второе место по количеству обучающихся иностранцев среди отечественных вузов занимает Томский политехнический университет , где обучаются больше 2 тысяч таких студентов.

В пятерке foreign-friendly (с англ. «дружелюбные к иностранцам») российских вузов, как называют их сами иноязычные студенты, оказались также Новосибирский государственный технический, Курский государственный медицинский и Белгородский государственный исследовательский университеты.

Другие столичные университеты, такие как МГУ имени М. В. Ломоносова и Первый Московский государственный медицинский университет И. М. Сеченова, обучают почти в два раза меньше студентов из других стран — 1,6 и 1,8 тысяч студентов ежегодно.

Иностранец на бюджете: правда или миф?

{} Далеко не все иностранные граждане учатся в российский вузах платно. Так, только в РУДН в прошлом году 1,5 тысяч человек из более чем 100 стран воспользовались правом обучаться по государственным студенческим квотам.

Вариантов финансирования обучения для иностранцев гораздо больше, чем принято думать: это может быть обучение по контракту, государственная стипендия от правительства РФ , обучение на равных правах с россиянами, обучение за счет средств государственного бюджета и лишь в конце списка — коммерческая основа.

Самая понятная для абитуриентов и их родителей категория — это обучение за счет средств государственного бюджета для победителей всероссийских и профильных олимпиад — их список ежегодно утверждает Министерство образования и науки . Победителей зачисляют в вуз без вступительного экзамена или же начисляют им максимальный балл ЕГЭ по профильному предмету олимпиады (математике, литературе, химии и др).

Иностранные абитуриенты, которые учатся в российских школах, могут вместе с россиянами участвовать в олимпиадах или в специальных локальных турнирах и конкурсах выбранного вуза. Если абитуриент живет не в России, но планирует поступать в российский вуз, он может принять участие в тех олимпиадах из списка Минобрнауки, которые также проводятся за рубежом при посольствах РФ.

Второй вариант учиться в российском вузе бесплатно — попасть в список студентов, рекомендованных на получение государственной стипендии. Места для такого обучения иностранцев ежегодно выделяются Правительством России (в прошлом 2017 году было выделено 15 тысяч мест, в ближайшей перспективе количество бюджетных мест будет увеличено до 30 тыс.). В этом случае студент самостоятельно оплачивает проезд до университета, полис добровольного медицинского страхования и расходы на свое проживание, но получает право на бесплатное место в общежитии, ежемесячную стипендию и бесплатное обучение в течение всего срока по выбранной специальности. Отбором рекомендованных студентов занимается Россотрудничество через свои представительства и посольства России за рубежом. Студенты могут подать заявление на обучение в 6 вузах и должны успешно пройти отборочный конкурс в своей стране.

Программы для переселенцев

{} Особые условия для поступления в российские вузы предоставляют некоторым категориям иностранцев, соотечественникам, проживающим за рубежом и переселенцам, напоминает директор Центра довузовской подготовки и ответственный секретарь приемной комиссии НИТУ «МИСиС» Мария Баранова.

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Претендовать на бюджетные места могут граждане Азербайджана Украины , проживающие в России на момент поступления в вуз, граждане Грузии , которые постоянно проживают в России, а также граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которые проживают на территории своих стран.

В категорию соотечественников входят граждане России, которые постоянно проживают за рубежом, а также потомки эмигрантов из СССР или РФ, которые имеют российское гражданство.

Наконец, переселенцами считаются участники государственной программы по добровольному переселению в РФ, которые имеют государственное свидетельство об участии.

Такие студенты имеют право поступать и учиться на равных правах с абитуриентами из России и поступать через общий конкурс. От года к году бюджетные места для соотечественников, иностранцев и переселенцев выделяются разным вузам страны, поэтому за актуальной информацией нужно следить на сайтах самих университетов и их приемных комиссий.

В приемной кампании 2018 года возможности для бесплатного обучения для иностранцев есть в таких университетах, как МИФИ , РУДН, Уральский федеральный университет (УрФУ), МФТИ, ВШЭ , Первый МГМУ им. Сеченова, Сибирский федеральный университет, Томский политехнический университет и др.

Пять шагов для поступления

{} Подготовку к поступлению в российские вузы оптимально начать за 5-6 месяцев до старта приемной кампании:

Шаг первый — определиться с университетом. В первую очередь, кандидату нужно выбрать программу и вуз, в который он планирует поступать. Ознакомиться с программами можно как на официальном сайте вуза (большинство приемных комиссий ведут сайты на английском языке), так и воспользоваться агрегатором программ на текущий год на сайте Минобразования и науки.

Шаг второй — узнать о предложениях университета. После выбора программы нужно ознакомиться с вариантами финансирования обучения. Если по какой-то причине студент не проходит ни по одной из льготных категорий, он может поступить на контрактных условиях в любой государственный и частный вуз России.

Шаг третий — собрать необходимые документы. Для иностранцев подача документов проходит в два этапа: первичная онлайн-заявка (копия документа об образовании, копия удостоверения личности, анкета университета, фотография) и официальная подача оригиналов документа после приезда в Россию (заявление о приеме на учебу, оригинал удостоверения личности, оригинал диплома или аттестата, медицинская справка о состоянии здоровья студента). Все документы должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены.

Шаг четвертый — пройти конкурс. Вступительные испытания для иностранцев вузы устраивают отдельно — это устные или письменные тестирования, экзамен на знание русского языка. Если абитуриент поступает на общих основаниях с гражданами России, ему необходимо сдать ЕГЭ по профильным предметам.

Шаг пятый — получить приглашение и оформить учебную визу. Последняя нужна только для граждан тех стран, которые не имеют безвизового режима с Россией (сверьтесь с таблицей на сайте МИД). Студенты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины могут въезжать в Россию по внутренним паспортам, для учащихся из других стран, в том числе СНГ, необходим загранпаспорт. Оформление учебной визы занимает от 21 рабочего дня, главный документ для ее получения — приглашение от вуза.

Первоначально учебная виза выдается на три месяца, затем еще каждый год необходимо продлевать на 1 год и так до конца обучения в российском университете. По этому документу можно находиться в России, выезжать с ее территории и возвращаться обратно в течение года.

Важно помнить, что каждый университет устанавливает свои сроки приема, но обычно для бакалавриата — с 20 июня по 25 июля — прием документов от поступающих по ЕГЭ, до конца июля — дополнительные вступительные испытания и период с 25 июля по 5 августа — приказы о зачислении в вуз. Наборы будущих магистров и аспирантов стартуют на две-три недели позже, после волны зачисления бакалавров.

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