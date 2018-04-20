«Я инженер, учусь на бакалавриате РГУ нефти и газа имени Губкина», — рассказывает боливийка Нелли. «Я актер, выпускник ГИТИСа, переехал в Москву в марте 2013 года», — вспоминает американец Дэниэл. «Я уехала из Парижа и поступила в вуз Воронежа на туристический менеджмент», — делится француженка Мелисса.
Все трое: Нелли, Дэниэл и Мелисса — иностранцы из дальнего зарубежья, которые приехали в Россию за престижным дипломом. И таких студентов, как они, из года в год в отечественных вузах становится все больше, — только за последние три года их число возросло с 200 до 250 тысяч. Корреспондент редакции «МИР 24» выяснила, почему наше образование стало настолько популярным у иностранцев и на какие льготы зарубежный абитуриент может рассчитывать при поступлении в вуз России в 2018 году.
Советская школа
{} Бум «образовательного туризма» — не новость для отечественных вузов.
Впервые программы по приему иностранных студентов из дружественных Советскому Союзу стран (Куба, Венгрия, Польша, ГДР, Чехия, Словакия, Вьетнам) открылись в университетах Москвы и Ленинграда еще в начале 50-х годов.
За следующие 40 лет они успели выпустить около полумиллиона студентов из 150 стран, в том числе Северной Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Самым большим спросом в 70-е и 80-е годы пользовались инженерно-технические специальности (53%), медицинские (18%) и гуманитарные факультеты (17%).
Отечественное образование считалось одним из самых престижных в мире: с «корочками» советского образца начали свою карьеру на родине нынешний зампред Еврокомиссии Марош Шефчович, президент Анголы Жозе Сантуш, бывший президент Румынии Ион Илиеску, президент Палестины Махмуд Аббас, бывший глава Гондураса Порфирио Лобо.
Развал Советского Союза сказался на престиже образования в России болезненно — в 1992 году на обучение приехали лишь около 35 тысяч абитуриентов против 120 тысяч в 1990 году.
Вторая волна популярности российских дипломов началась уже в следующем столетии, с 2005-2007 годов. Правда, теперь студенты приезжают в Россию совсем за другим образованием и из других стран.
По данным исследования Высшей школы экономики, 79% поступающих иностранцев — выходцы из стран бывшего СССР, 20% приходится на долю дальнего зарубежья: Северной Африки, Восточной Европы, Китая, Вьетнама, США. В XXI веке точные науки вроде информатики и вычислительной техники ушли для студентов на второй план.
В последние годы медицина стала направлением номер один по востребованности у иностранных студентов. Высока популярность таких направлений как международные отношения, экономика, филология, лингвистика, нефтегазовое дело и строительство.
Куда поступают иностранцы?
{} Их всех университетов страны лидером по числу иностранных студентов остается Российский университет дружбы народов (РУДН) в Москве вместе с его сочинским филиалом. В 2018 году в нем обучаются 8,5 тысяч иностранных студентов из 155 стран мира.
По сравнению с советскими временами, сильно изменилась и география обучения студентов из-за рубежа. С 2010 года все больше ребят подают заявки на обучение в регионах, например, второе место по количеству обучающихся иностранцев среди отечественных вузов занимает Томский политехнический университет, где обучаются больше 2 тысяч таких студентов.
В пятерке foreign-friendly (с англ. «дружелюбные к иностранцам») российских вузов, как называют их сами иноязычные студенты, оказались также Новосибирский государственный технический, Курский государственный медицинский и Белгородский государственный исследовательский университеты.
Другие столичные университеты, такие как МГУ имени М. В. Ломоносова и Первый Московский государственный медицинский университет И. М. Сеченова, обучают почти в два раза меньше студентов из других стран — 1,6 и 1,8 тысяч студентов ежегодно.
Иностранец на бюджете: правда или миф?
{} Далеко не все иностранные граждане учатся в российский вузах платно. Так, только в РУДН в прошлом году 1,5 тысяч человек из более чем 100 стран воспользовались правом обучаться по государственным студенческим квотам.
Вариантов финансирования обучения для иностранцев гораздо больше, чем принято думать: это может быть обучение по контракту, государственная стипендия от правительства РФ, обучение на равных правах с россиянами, обучение за счет средств государственного бюджета и лишь в конце списка — коммерческая основа.
Самая понятная для абитуриентов и их родителей категория — это обучение за счет средств государственного бюджета для победителей всероссийских и профильных олимпиад — их список ежегодно утверждает Министерство образования и науки. Победителей зачисляют в вуз без вступительного экзамена или же начисляют им максимальный балл ЕГЭ по профильному предмету олимпиады (математике, литературе, химии и др).
Иностранные абитуриенты, которые учатся в российских школах, могут вместе с россиянами участвовать в олимпиадах или в специальных локальных турнирах и конкурсах выбранного вуза. Если абитуриент живет не в России, но планирует поступать в российский вуз, он может принять участие в тех олимпиадах из списка Минобрнауки, которые также проводятся за рубежом при посольствах РФ.
Второй вариант учиться в российском вузе бесплатно — попасть в список студентов, рекомендованных на получение государственной стипендии. Места для такого обучения иностранцев ежегодно выделяются Правительством России (в прошлом 2017 году было выделено 15 тысяч мест, в ближайшей перспективе количество бюджетных мест будет увеличено до 30 тыс.). В этом случае студент самостоятельно оплачивает проезд до университета, полис добровольного медицинского страхования и расходы на свое проживание, но получает право на бесплатное место в общежитии, ежемесячную стипендию и бесплатное обучение в течение всего срока по выбранной специальности. Отбором рекомендованных студентов занимается Россотрудничество через свои представительства и посольства России за рубежом. Студенты могут подать заявление на обучение в 6 вузах и должны успешно пройти отборочный конкурс в своей стране.
Программы для переселенцев
{} Особые условия для поступления в российские вузы предоставляют некоторым категориям иностранцев, соотечественникам, проживающим за рубежом и переселенцам, напоминает директор Центра довузовской подготовки и ответственный секретарь приемной комиссии НИТУ «МИСиС» Мария Баранова.
Претендовать на бюджетные места могут граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины, проживающие в России на момент поступления в вуз, граждане Грузии, которые постоянно проживают в России, а также граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которые проживают на территории своих стран.
В категорию соотечественников входят граждане России, которые постоянно проживают за рубежом, а также потомки эмигрантов из СССР или РФ, которые имеют российское гражданство.
Наконец, переселенцами считаются участники государственной программы по добровольному переселению в РФ, которые имеют государственное свидетельство об участии.
Такие студенты имеют право поступать и учиться на равных правах с абитуриентами из России и поступать через общий конкурс. От года к году бюджетные места для соотечественников, иностранцев и переселенцев выделяются разным вузам страны, поэтому за актуальной информацией нужно следить на сайтах самих университетов и их приемных комиссий.
В приемной кампании 2018 года возможности для бесплатного обучения для иностранцев есть в таких университетах, как МИФИ, РУДН, Уральский федеральный университет (УрФУ), МФТИ, ВШЭ, Первый МГМУ им. Сеченова, Сибирский федеральный университет, Томский политехнический университет и др.
Пять шагов для поступления
{} Подготовку к поступлению в российские вузы оптимально начать за 5-6 месяцев до старта приемной кампании:
Шаг первый — определиться с университетом. В первую очередь, кандидату нужно выбрать программу и вуз, в который он планирует поступать. Ознакомиться с программами можно как на официальном сайте вуза (большинство приемных комиссий ведут сайты на английском языке), так и воспользоваться агрегатором программ на текущий год на сайте Минобразования и науки.
Шаг второй — узнать о предложениях университета. После выбора программы нужно ознакомиться с вариантами финансирования обучения. Если по какой-то причине студент не проходит ни по одной из льготных категорий, он может поступить на контрактных условиях в любой государственный и частный вуз России.
Шаг третий — собрать необходимые документы. Для иностранцев подача документов проходит в два этапа: первичная онлайн-заявка (копия документа об образовании, копия удостоверения личности, анкета университета, фотография) и официальная подача оригиналов документа после приезда в Россию (заявление о приеме на учебу, оригинал удостоверения личности, оригинал диплома или аттестата, медицинская справка о состоянии здоровья студента). Все документы должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены.
Шаг четвертый — пройти конкурс. Вступительные испытания для иностранцев вузы устраивают отдельно — это устные или письменные тестирования, экзамен на знание русского языка. Если абитуриент поступает на общих основаниях с гражданами России, ему необходимо сдать ЕГЭ по профильным предметам.
Шаг пятый — получить приглашение и оформить учебную визу. Последняя нужна только для граждан тех стран, которые не имеют безвизового режима с Россией (сверьтесь с таблицей на сайте МИД). Студенты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины могут въезжать в Россию по внутренним паспортам, для учащихся из других стран, в том числе СНГ, необходим загранпаспорт. Оформление учебной визы занимает от 21 рабочего дня, главный документ для ее получения — приглашение от вуза.
Первоначально учебная виза выдается на три месяца, затем еще каждый год необходимо продлевать на 1 год и так до конца обучения в российском университете. По этому документу можно находиться в России, выезжать с ее территории и возвращаться обратно в течение года.
Важно помнить, что каждый университет устанавливает свои сроки приема, но обычно для бакалавриата — с 20 июня по 25 июля — прием документов от поступающих по ЕГЭ, до конца июля — дополнительные вступительные испытания и период с 25 июля по 5 августа — приказы о зачислении в вуз. Наборы будущих магистров и аспирантов стартуют на две-три недели позже, после волны зачисления бакалавров.
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