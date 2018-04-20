«Тинькофф Банк» открыл набор на оплачиваемую стажировку в разных городах России 

Онлайн-экзамен состоится с 14 по 18 мая, затем до середины июня будут проходить собеседования на разные проекты.
«Тинькофф Банк» планирует привлечь на стажировку 187 человек — в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. Набор будет осуществляться в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Рязани, а также Иннополисе.
В летних стажировках «Тинькофф Банка» участвуют студенты, аспиранты и выпускники вузов. Стажировка для аналитиков проходит в июле и длится месяц; исследователи, разработчики и тестировщики обучаются в течение двух месяцев в июле и августе.
«Тинькофф Банк» приглашает студентов старших курсов на работу в случае успешного прохождения стажировки. Студенты младших курсов могут получить работу в банке через год по укороченной процедуре собеседования, говорится в сообщении «Тинькофф Банка».