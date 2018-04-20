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Арт-объект «Сейф желаний» откроется на территории Финансового университета
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Арт-объект «Сейф желаний» откроется на территории Финансового университета 

Агентство «Москва» 48 минут назад
В воскресенье, 22 апреля, Финансовый университет откроет арт-объект «Сейф желаний» с закладкой памятной капсулы выпускников вуза первокурсникам. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
«Кульминацией торжественной церемонии открытия «Сейфа желаний» станет закладка капсулы с посланием будущим поколениям студентов и преподавателей Финансового университета. Это знаменательное событие станет отправной точкой для создания новой университетской традиции, которая будет способствовать преемственности поколений и укреплению академического братства. И теперь каждый год выпускники университета будут направлять послание будущим первокурсникам, которое они смогут открыть на посвящении в студенты», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в торжественной церемонии открытия «Сейфа желаний» примут участие преподаватели, студенты, известные выпускники Финансового университета и абитуриенты, которые придут на традиционный апрельский День открытых дверей.
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