Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД провели в Твери занятия в мобильном автогородке

Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Твери совместно с педагогами школы и отрядом юных инспекторов дорожного движения школы № 16 провели игровые занятия с учащимися начальных классов. На встрече с использованием мобильного напольного детского автогородка отрабатывались практические навыки правильного перехода проезжей части.

В ходе занятия школьники активно отвечали на вопросы, касающиеся правил поведения на дороге, на макете перекрестка показывали, как необходимо переходить проезжую часть, какие правила безопасного перехода нужно соблюдать. Игровые занятия нашли отклик у детей, они делились с инспектором своими знаниями в области безопасности дорожного движения, запоминали правила поведения вблизи дорог, чтобы использовать их в повседневной жизни.