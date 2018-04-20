Минобрнауки создало площадку для российских педагогов в социальной сети «Одноклассники»

Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки РФ.

«Первая официальная площадка для учителей, созданная министерством образования и науки РФ , появилась в социальной сети «Одноклассники». Группа «Мы учителя!» объединит педагогов со всей России , дав им возможность обсуждать актуальные темы, обмениваться опытом с коллегами и общаться с представителями министерства. В сообществе будут размещаться новости сферы образования, методические рекомендации по проведению уроков и материалы для повышения квалификации педагогов. На площадке пройдут онлайн-лекции о компьютерной грамотности, о поведении в социальных сетях, консультации от ведущих экспертов-психологов по работе с детьми в сложных ситуациях, рекомендации по организации экскурсий и другое», — сказала министр образования Ольга Васильева в рамках московского международного салона образования.

Кроме того, подписчики группы «Мы учителя!» получат доступ к ресурсам «Российской электронной школы» — интерактивным урокам по многим предметам, подготовленным лучшими педагогами страны.

«Развитие нашей системы образования и современные вызовы и угрозы, стоящие перед этим процессом, диктуют нам новые правила, и то, что еще вчера казалось форматом неформального общения, сегодня — действенный механизм прямого контакта с педагогическим сообществом. Свою роль в сообществе мы видим как равноправные участники диалога. Мы рассчитываем на помощь и активность наших учителей в наполнении этой группы полезным, в первую очередь, для них самих материалами», — подчеркнула О. Васильева.

В свою очередь руководитель «Одноклассников» Антон Федчин подчеркнул, что пользователи не ограничиваются только перепиской с друзьями и близкими, но и активно используют социальную сеть для профессионального общения с коллегами по всей России.

«Мы рады, что технологии социальной сети и наше сотрудничество с министерством образования и науки позволяют предложить пользователям собраться вместе с коллегами на одной площадке и обменяться опытом», — сказал он.