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Минобрнауки создало площадку для российских педагогов в социальной сети «Одноклассники»
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Минобрнауки создало площадку для российских педагогов в социальной сети «Одноклассники» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки РФ.
«Первая официальная площадка для учителей, созданная министерством образования и науки РФ, появилась в социальной сети «Одноклассники». Группа «Мы учителя!» объединит педагогов со всей России, дав им возможность обсуждать актуальные темы, обмениваться опытом с коллегами и общаться с представителями министерства. В сообществе будут размещаться новости сферы образования, методические рекомендации по проведению уроков и материалы для повышения квалификации педагогов. На площадке пройдут онлайн-лекции о компьютерной грамотности, о поведении в социальных сетях, консультации от ведущих экспертов-психологов по работе с детьми в сложных ситуациях, рекомендации по организации экскурсий и другое», — сказала министр образования Ольга Васильева в рамках московского международного салона образования.
Кроме того, подписчики группы «Мы учителя!» получат доступ к ресурсам «Российской электронной школы» — интерактивным урокам по многим предметам, подготовленным лучшими педагогами страны.
«Развитие нашей системы образования и современные вызовы и угрозы, стоящие перед этим процессом, диктуют нам новые правила, и то, что еще вчера казалось форматом неформального общения, сегодня — действенный механизм прямого контакта с педагогическим сообществом. Свою роль в сообществе мы видим как равноправные участники диалога. Мы рассчитываем на помощь и активность наших учителей в наполнении этой группы полезным, в первую очередь, для них самих материалами», — подчеркнула О. Васильева.
В свою очередь руководитель «Одноклассников» Антон Федчин подчеркнул, что пользователи не ограничиваются только перепиской с друзьями и близкими, но и активно используют социальную сеть для профессионального общения с коллегами по всей России.
«Мы рады, что технологии социальной сети и наше сотрудничество с министерством образования и науки позволяют предложить пользователям собраться вместе с коллегами на одной площадке и обменяться опытом», — сказал он.
Московский международный салон образования проходит в Москве 18-21 апреля 2018 г.
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