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Возле посёлка Подгорный под Красноярском разбились две машины
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Возле посёлка Подгорный под Красноярском разбились две машины 

АиФ Красноярск 52 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
На трассе Красноярск-Железногорск в районе посёлка Подгорный произошла авария. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети.
Два автомобиля столкнулись днём 21 апреля на повороте в поселок. Как сообщили в ГИБДД, «Волга» выезжала на трассу, не убедившись в безопасности маневра. В это время по трассе проезжал автомобиль Ford. Он имел преимущество проезда по главной дороге. При столкновении машины сильно пострадали, однако погибших в ДТП нет. По предварительной информации, помощь 12-летнему мальчику, которые ехал на заднем сидении иномарки, была оказана на месте. К месту ДТП выезжала «Скорая помощь» и пожарная машина.
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