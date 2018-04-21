Возле посёлка Подгорный под Красноярском разбились две машины

На трассе Красноярск-Железногорск в районе посёлка Подгорный произошла авария. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети.

Два автомобиля столкнулись днём 21 апреля на повороте в поселок. Как сообщили в ГИБДД, «Волга» выезжала на трассу, не убедившись в безопасности маневра. В это время по трассе проезжал автомобиль Ford. Он имел преимущество проезда по главной дороге. При столкновении машины сильно пострадали, однако погибших в ДТП нет. По предварительной информации, помощь 12-летнему мальчику, которые ехал на заднем сидении иномарки, была оказана на месте. К месту ДТП выезжала «Скорая помощь» и пожарная машина.