«Совет муниципальных образований» возглавит глава Белохолуницкого района Татьяна Телицына

В ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области» избрали новых руководителей.

На место председателя ассоциации Владимира Хомякова , который занимал должность почти 7 лет, избрана глава Белохолуницкого района Татьяна Телицина.

Она вступит в свои полномочия с 1 мая 2018 года.

Исполнительным директором ассоциации стал бывший глава Юрьянского района Алексей Потапенко . Занимавший этот пост Андрей Лучинин перешел на должность заместителя министра внутренней и информационной политики Кировской области

«Совет муниципальных образований Кировской области» создан 6 июля 2006 года. Учредителями выступили 479 муниципальных образований Кировской области, в том числе 39 муниципальных районов, 6 городских округов, 54 городских поселения, 380 сельских поселений.

Деятельность ассоциации направлена на защиту прав муниципальных образований, представление их интересов в органах государственной власти, общественных, международных и иных организациях, развитие правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления в Кировской области.

Фото — 43.mchs.gov.ru