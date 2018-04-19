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«Совет муниципальных образований» возглавит глава Белохолуницкого района Татьяна Телицына
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«Совет муниципальных образований» возглавит глава Белохолуницкого района Татьяна Телицына 

Vyatka-grad.ru 54 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области» избрали новых руководителей.
На место председателя ассоциации Владимира Хомякова, который занимал должность почти 7 лет, избрана глава Белохолуницкого района Татьяна Телицина.
Она вступит в свои полномочия с 1 мая 2018 года.
Исполнительным директором ассоциации стал бывший глава Юрьянского района Алексей Потапенко. Занимавший этот пост Андрей Лучинин перешел на должность заместителя министра внутренней и информационной политики Кировской области.
«Совет муниципальных образований Кировской области» создан 6 июля 2006 года. Учредителями выступили 479 муниципальных образований Кировской области, в том числе 39 муниципальных районов, 6 городских округов, 54 городских поселения, 380 сельских поселений.
Деятельность ассоциации направлена на защиту прав муниципальных образований, представление их интересов в органах государственной власти, общественных, международных и иных организациях, развитие правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления в Кировской области.
Фото — 43.mchs.gov.ru
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