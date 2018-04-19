Подрастающее поколение должно обладать всем набором компетенций, которые требуют крупные промышленные организации

18 апреля 2018 г. в рамках Московского международного салона образования состоялась панельная дискуссия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Роль промышленности в образовании».

Участники панельной дискуссии обсудили необходимость межвузовского взаимодействия, среднего профессионального и дополнительного образования, вузов и промышленных корпораций. Они также отметили, что важным пунктом кооперации образования и промышленности является целевой прием кадров и целевое обучение.

В рамках панельной дискуссии была отмечена системная работа Минпромторга России в направлении развития и поддержки индустрии детства, позволяющей отечественным компаниям разрабатывать и создавать продукцию для подрастающего поколения. Спикеры сделали акцент на быстром развитии отраслей промышленности. В связи с этим, ресурсы и кадровый потенциал должны быть приведены в соответствие с позитивными изменениями, поэтому крупные промышленные корпорации создают базовые кафедры, формируют учебные программы, создают программы долгосрочного взаимодействия с учебными заведениями.

Салон образования — это площадка, где, в частности, демонстрируются и достижения промышленности в области образования, профориентации, непосредственные действия, которые предпринимаются для улучшения качества подготовки кадров для различных предприятий

рассказала замглавы Минпромторга России Гульназ Кадырова

Кроме того, здесь представлено большое число организаций, занимающихся поставкой оборудования, предоставляющих технические решения для дошкольных, школьных и высших учебных заведений. Нам важно убедиться в том, что те стратегические решения, которые принимаются в промышленности для этого, соответствуют предъявляемым ожиданиям».